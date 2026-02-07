Finalmente esta sábado, en un operativo que se encargó a efectivos del Regimiento de Granaderos, el sable corvo que usó en buena parte de su gesta libertadora el general José de San Martín fue retirado del Museo Histórico Nacional para cumplir con la orden del presidente Javier Milei.

En curiosa paradoja libertaria, ese símbolo clave de la independencia y de la gesta del Padre de la Patria, salió en una caja en manos de Granaderos, y será llevado al acto de esta tarde en Santa Fe, donde el presidente Javier Milei encabezará el acto de "entrega" del sable al mismo Regimiento de Granaderos que se lo llevó del Museo Histórico Nacional.

El momento triste que la gente del Museo Histórico Nacional no quería vivir: Granaderos retiran el sable de San Martín. (FOTOS NA)

La polémica en torno al sable corvo de San Martín ya motivó la renuncia de la directora del MHN, María Inés Rodríguez, y posiblemente siga algún tiempo, tal vez alguna otra derivación judicial, sin embargo así como en su momento Cristina Kirchner "se encargó de devolverlo" al MHN, no puede descartarse que futuros gobiernos puedan dar una contramarcha a la voluntad "Granadera" actual de Milei. Lo único cierto es que ese símbolo de argentinidad y de la gesta libertadora que San Martín extendió luego a Chile y Perú también se vio envuelto por la grieta y la disputa política.

Antes de recalar en su nuevo destino de Granaderos, el sable viaja a Santa Fe, exactamente al Campo de la Gloria en la ciudad de San Lorenzo, donde las entonces nacientes fuerzas del general San Martín vencieron al ejército realista, iniciando su camino a los libros de historia. Esta tarde a las 19, Milei, el gobernador Pullaro y otros funcionarios encabezarán el acto en que el sable de San Martín volverá de manera formal a formar parte de laqs reliquias que se guardan en el cuartel de la avenida Luis María Campos, entre el Hospital Militar y la Escuela de Guerra, en Palermo.

