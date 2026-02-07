Los que tiran la piedra pero no esconden la mano: Primer Campeonato Argentino de Sapito

En Córdoba nos consideramos originales porque tenemos nuestro rally de burros o las carreras de carritos de rulemanes, pero en Bariloche no se quedan atrás: el sábado 14 de febrero se realizará el “Primer Campeonato de Sapito” en Argentina. Los barilochenses lo quieren institucionalizar como ‘Deporte Nacional Patagónico’.

La Patagonia guarda una costumbre eterna que atraviesa generaciones. No hacen falta estadios, árbitros, ni tecnología. Alcanza simplemente con un lago planchado, una piedra chata y el impulso instintivo de lanzarla. ‘Hacer sapito’ es, sin dudas, el deporte más jugado pero el menos reconocido. Hasta hoy.

El sábado 14 de febrero, entre las 15 y las 19, en Playa sin Viento, lago Moreno (Circuito Chico), Bariloche, Cerveza Patagonia convoca a todos a vivir el Primer Campeonato de Sapito en Argentina, una iniciativa que busca convertirlo en Deporte Nacional Patagónico.

Con la conducción de @salvalacocina, un amigo de la marca, 16 jugadores que fueron seleccionados luego de lograr un mínimo de 15 rebotes, desafiarán sus capacidades ante un jurado compuesto por tres integrantes.

Jurado internacional británico

Uno de ellos viaja desde el Reino Unido exclusivamente para ser parte de la jornada. Se trata de Phill Bloxham, @stone_skimmer, un aficionado del Sapito, que tiene su propio récord: 150 metros alcanzados. Los participantes competirán por grandes premios, entre los que se destacan estadías en OVO Patagonia Chaltén.

Para aquellos aficionados que quieran vivenciar el campeonato y desafiar sus habilidades, también podrán divertirse y jugar. Cerveza Patagonia los espera con un Torneo Amateur para todos los participantes mayores de 18 años. La inscripción es desde las 15 hasta las 16:30, y los dos mejores jugadores se sumarán al primer Campeonato de Sapito del país.

También habrá foodtrucks y barras para disfrutar de la jornada con una cerveza fría en mano y música en vivo, de la mano de DJ Muveo, que tocará desde las 17 a las 19.

Y después la fiesta

Para cerrar la celebración, y luego de la entrega de premios a los primeros tres puestos, Cerveza Patagonia invita a todos a las 19 a trasladar el evento a su Cervecería, ubicada en el kilómetro 24,7 de Circuito Chico, lugar en donde nacen todas sus variedades y ediciones limitadas. Allí, los estará esperando la banda ‘Los militantes del Climax’; también habrá un pop-up gastronómico con el chef Juan Carranza y a partir de las 21:30, comenzará a musicalizar la noche DJ Mag.

“Nos emociona vivir el primer Campeonato de Sapito de nuestro país, porque todos tenemos un recuerdo en el que alguna vez arrojamos una piedra al agua esperando que rebote mil veces. Creemos que ese juego simple y extraordinario resume los valores de la marca. El Sapito es parte de nosotros e invitamos a los barilochenses y a quienes estén vacacionando en este hermoso lugar a acompañarnos. No se nos ocurre mejor lugar en el mundo para este juego que nuestra Patagonia.”, expresó Soledad Azarloza, directora de Cerveza Patagonia.

Cerveza Patagonia dispondrá de traslados gratuitos desde la Playa Sin Viento hacia la Cervecería.

Más información en @patagonia.bariloche.