Donald Trump firmó el decreto que habilita la importación de 80.000 toneladas de carne argentina

Luego de la firma del acuerdo de comercio e inversiones con Argentina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump determinó este viernes 6 de febrero la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina. La medida busca aliviar un mercado interno golpeado por desastres naturales y restricciones sanitarias que han llevado el precio de la carne molida a máximos históricos.

El mandatario justificó la decisión señalando su responsabilidad de "garantizar que los estadounidenses trabajadores puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias", tras constatar que la oferta nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna.

Acuerdo con EE.UU.: ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?

Crisis ganadera: sequía, incendios y plagas

La industria ganadera estadounidense atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el texto oficial firmado por Trump, la combinación de factores climáticos ha reducido el stock ganadero a "mínimos históricos", registrando apenas 94,2 millones de cabezas en julio de 2025.

Los estados de Texas, Kansas, Oklahoma y Nebraska han sufrido sequías persistentes que impiden el crecimiento de forraje. A esto se suman los incendios forestales en el oeste, que han provocado no solo la muerte directa de animales, sino también una "salud animal deficiente para el ganado que sobrevive".

La crisis se agravó en mayo de 2025 con la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en México, lo que obligó a restringir la entrada de terneros mexicanos, una fuente vital para los corrales de engorde estadounidenses, indicó el mandatario

Según Trump, la carne molida, alimento básico en los hogares, alcanzó en diciembre de 2025 un promedio de $6.69 por libra, el nivel más alto registrado por el Departamento de Trabajo desde que se iniciaron las estadísticas en la década de 1980.

A pesar de estos costos, la Proclamación destaca que "la demanda de carne de res por parte de los consumidores estadounidenses se mantiene fuerte", lo que ha forzado al gobierno a buscar soluciones fuera de sus fronteras.

El beneficio para Argentina: 80.000 toneladas

Bajo la autoridad de la sección 404 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, Trump determinó aumentar en 80.000 toneladas métricas (tm) el contingente arancelario para el año 2026, asignando este cupo en su totalidad a la Argentina

"Determino que es apropiado asignar a Argentina la totalidad del aumento de la cantidad de carne vacuna dentro del contingente, según lo establecido en esta proclamación", dicta el documento firmado por el Ejecutivo.

La implementación se realizará en cuatro tramos trimestrales para asegurar un flujo constante al mercado:

- Primer tramo: 20.000 tm (del 13 de febrero al 31 de marzo).

- Segundo tramo: 20.000 tm (del 1 de abril al 30 de junio).

- Tercer tramo: 20.000 tm (del 1 de julio al 30 de septiembre).

- Cuarto tramo: 20.000 tm (del 1 de octubre al 31 de diciembre).

Recortes magros para la hamburguesa nacional

El objetivo específico de esta importación es la obtención de "recortes de carne magra de res". Estos productos son esenciales para la industria procesadora estadounidense, ya que se mezclan con los recortes nacionales —usualmente más grasos— para producir la carne molida y las hamburguesas que consume el público masivo.

