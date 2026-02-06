Marco Meloni “Uno de los mayores problemas que tenemos ahora es la demanda”

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas, marcada por la caída del consumo, el encarecimiento de los costos y una fuerte pérdida de competitividad. Así lo describió Marco Meloni, quien fue contundente al analizar el escenario actual y cuestionar los recientes dichos de funcionarios sobre el precio de la ropa.

“Uno de los mayores problemas que tenemos ahora es la demanda”, explicó Meloni, al señalar que la indumentaria pasó a ser un consumo secundario frente al aumento de tarifas y servicios. “El transporte y la logística subieron entre el 100 y el 150% en dólares”, detalló, lo que impacta de lleno en los costos del sector.

El referente textil recordó que entre 2021 y 2023 la industria trabajó bien, incluso con altos niveles de importación. “Hubo récord de importaciones de unidades textiles de la historia”, afirmó, y explicó que el problema de precios no estaba en la producción local sino en la especulación comercial. “El 70% de la ropa y el 25% de las telas eran importadas”, sostuvo.

Capacidad instalada, cierres y pérdida de competitividad

Meloni advirtió que hoy el sector funciona muy por debajo de su potencial. “La utilización de la capacidad instalada está entre el 25 y el 35%, en promedio debajo del 30%”, señaló. En paralelo, alertó por el cierre de empresas: “Ya se acercan a 500 textiles cerradas”, con un impacto directo en el empleo. “Tenemos más de 17.000 puestos formales que ya no trabajan”, afirmó.

La comparación con el exterior fue otro eje central. “Mi competidor chino tiene una tasa del 6% anual y yo tengo una tasa del 6% mensual”, explicó, y agregó que financiar la producción se volvió inviable. “Tenés que bancar meses de producción con tasas altísimas”, remarcó.

En ese marco, rechazó que la industria textil sea responsable de los altos precios. “¿Por qué nos toman como chivo expiatorio?”, se preguntó, y comparó: “Tenés pantalones de 13 mil pesos y otros de 260 mil; entre medio están todos los precios”.

Inversión, desinversión y desconocimiento oficial

Pese al contexto actual, Meloni recordó que el sector había invertido fuerte en los últimos años. “Tuvimos récord de inversión hasta 2023, con 1.400 millones de dólares”, indicó. Sin embargo, hoy la situación se revirtió. “Ahora hay desinversión: se venden máquinas y se achican estructuras para sobrevivir”, alertó.

Finalmente, cuestionó el enfoque del Gobierno. “No creo que haya maldad, creo que hay desconocimiento”, sostuvo, y fue tajante: “El desconocimiento a veces es peor que la maldad”. En ese sentido, concluyó: “Si no sabés y hablás, es peor”.

