José Simonella: “No emitir deuda en los mercados internacionales es un objetivo demasiado ambicioso”

La llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina vuelve a poner el foco sobre el cumplimiento de las metas económicas acordadas. Según explicó el economista José Simonella, el organismo “viene a ver el cumplimiento de las metas que se había comprometido el Estado Argentino con el Fondo Monetario a la hora de recibir el préstamo”, que ronda los 20 mil millones de dólares.

Uno de los puntos más delicados es la acumulación de reservas. “Uno de los principales objetivos que era la acumulación de reservas, el gobierno no lo ha podido cumplir”, afirmó, y sostuvo que el país necesitará un perdón del FMI. “Acá está el gran desafío de conseguir algún waiver”, señaló, aunque aclaró que hay optimismo por la relación con Estados Unidos. Aun así, advirtió: “No deja de ser un tema de preocupación para los argentinos”.

Si bien destacó que el Banco Central viene comprando dólares, el problema sigue siendo el volumen. “La gran preocupación es que debería comprar unos 12 mil millones de dólares para poder enfrentar los compromisos que quedan en el año”, explicó.

Riesgo país, deuda y acceso a los mercados

El aumento del riesgo país por encima de los 500 puntos volvió a encender alarmas. José recordó que el objetivo oficial era volver a los mercados internacionales, pero esa decisión hoy está en pausa. “Si el riesgo país está en 500 puntos, estamos hablando de tasas del 8,5%”, explicó, muy por encima de lo que paga la deuda reestructurada.

Aun así, advirtió que la estrategia de evitar los mercados tiene límites. “En julio hay que pagar más de 4.000 millones de dólares entre intereses y capital”, remarcó, y fue contundente: “Me da la sensación de que no emitir deuda en los mercados internacionales es un objetivo demasiado ambicioso”, para un país que no logra acumular dólares y enfrenta mayor demanda por importaciones y turismo.

Inflación, estadísticas y un golpe a la credibilidad

La suspensión del nuevo índice de inflación del INDEC generó fuerte polémica. Para Simonella, el daño es profundo. “Esto ha sido un golpe muy fuerte a la credibilidad de la elaboración de los índices”, afirmó, y lanzó una frase clave: “El waiver del Fondo es más fácil de obtener que recuperar credibilidad”.

El economista explicó que el cambio de metodología implicaba mayor peso de los servicios. “El nuevo índice iba a dar un poco más alto”, sostuvo, y vinculó la decisión a un ahorro fiscal. “Con que sea solo 2% más, eso es aumento que se le debía a los jubilados”, recordó, señalando que representan el 50% del gasto público.

Finalmente, fue categórico sobre el rol de los datos oficiales: “Las estadísticas son un bien público, no son potestad de ningún gobierno”, y advirtió que manipularlas “es un tiro en los pies en términos políticos y de credibilidad”.

