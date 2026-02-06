Leonardo Alberto: “Los mercados sobreactúan las alzas y las bajas”

La posibilidad de una burbuja financiera vuelve a instalarse en el centro del debate económico global. Para Leonardo Alberto, no se trata de una sorpresa. “Esto ya se viene hablando desde el año pasado, de que podemos estar en presencia de una burbuja”, señaló en Canal E, y explicó que el comportamiento del mercado suele amplificar los movimientos. “Los mercados sobreactúan todos: sobreactúan las alzas y sobreactúan las bajas”, afirmó.

Según el analista, la actual toma de ganancias no solo es posible, sino también necesaria. “Es factible, e incluso sano, que en algún momento haya una toma de ganancia por parte de los inversores”, remarcó, especialmente porque los balances corporativos no están acompañando el ritmo que el mercado había anticipado. Si bien muchas empresas no presentan malos resultados, el problema es otro: no generan expectativas de crecimiento futuro.

Inteligencia artificial, expectativas adelantadas y tasas en debate

Uno de los motores de la euforia reciente fue la inteligencia artificial. Sin embargo, Alberto puso paños fríos sobre su impacto inmediato. “Se creía que iba a haber una mayor eficiencia, y es verdad que la inteligencia artificial logra mayor eficiencia, principalmente en las empresas tecnológicas”, explicó, aunque aclaró que los beneficios no son instantáneos. “Esos procesos no son de un día para otro y las empresas están realizando grandes inversiones en IA”, sostuvo.

Para el especialista, el mercado ya descontó ganancias que todavía no llegaron. “Los inversores ya descontaron esas ganancias futuras en 2023, 2024 y 2025, con periodos de crecimiento muy fuerte, principalmente en las tecnológicas”, advirtió. Esto ayuda a entender la reciente corrección del índice tecnológico y la mayor cautela de los inversores.

El análisis también se extendió a la política monetaria de Estados Unidos. Alberto defendió la independencia de la Reserva Federal frente a las presiones políticas y alertó sobre los riesgos de una baja acelerada de tasas. “Tienen miedo de que una seguidilla de bajas de tasas provoque un recalentamiento de la economía”, explicó, y agregó que ese escenario podría derivar en “un proceso de estancamiento con inflación”.

Finalmente, se refirió al mundo cripto y a la percepción de seguridad entre los inversores más jóvenes. “Ningún activo es 100% seguro, y mucho menos activos que no tienen un sustento productivo detrás”, afirmó, subrayando que las criptomonedas “se basan más que nada en la confianza” y no están exentas de riesgos sistémicos.

