Marcelo Elizondo sobre el acuerdo con EE UU: “Desde el punto de vista geopolítico, para la Argentina es un gran espaldarazo”

El reciente acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos abre un nuevo escenario para el comercio bilateral, con reducción de aranceles, promoción de inversiones y mayores oportunidades para sectores estratégicos. Así lo explicó el especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, quien subrayó el alcance y la ambición del entendimiento entre ambos países.

“Hay un esquema de reducción y eliminación de aranceles de ambos países”, afirmó Elizondo, y detalló que Estados Unidos reducirá aranceles en “1.670 posiciones arancelarias, lo que es un número significativo”. Si bien aclaró que no todas llegarán a arancel cero, remarcó que “va a ser arancel reducido”, lo que facilitará el comercio. En paralelo, la Argentina se comprometió a reducir aranceles en “210 posiciones arancelarias”, donde “seguramente habrá una reducción a cero”.

El especialista destacó que el acuerdo llega en un contexto favorable, dado que “Estados Unidos es el segundo o tercer socio comercial de la Argentina después de Brasil”, y aseguró que la baja de aranceles “puede alentar mucho el comercio”.

Un acuerdo equilibrado y con impacto geopolítico

Consultado sobre si el acuerdo beneficia más a una de las partes, Elizondo fue claro: “Me cuesta esto de que hay uno que gana y otro que pierde”. En ese sentido, sostuvo que “si firman las dos partes es porque las dos logran objetivos”.

Desde la mirada argentina, resaltó varios puntos clave: “La reducción de aranceles en Estados Unidos, la promoción de inversiones americanas en la Argentina y la desburocratización del comercio”. También subrayó el impulso a sectores estratégicos: “Se alienta la inversión en rubros muy significativos, como los minerales. La Argentina necesita inversión extranjera”.

Elizondo remarcó además el respaldo político que implica el acuerdo: “Desde el punto de vista geopolítico, para la Argentina es un gran espaldarazo”. No obstante, reconoció que habrá desafíos, como la adecuación normativa en propiedad intelectual, lo que “requerirá la corrección de la legislación en materia de patentes”.

Carne, agroindustria y el desafío de producir más

Uno de los sectores más beneficiados es el agroindustrial. “El acuerdo prevé una mayor apertura para carnes, aves, lácteos y otros alimentos”, explicó Elizondo. En particular, destacó un cambio clave para la industria frigorífica: “La cuota de carne argentina que entra a Estados Unidos pasa de 20.000 a 100.000 toneladas”.

Sin embargo, advirtió que el desafío ahora es productivo. “Se abre un mercado enorme que hoy no sé si la Argentina está en condiciones de abastecer”, afirmó. Y concluyó con una definición contundente: “Tenemos un problema de oferta: hay que producir más para exportar y aprovechar estas oportunidades”.

