Lula relativiza el regreso de Maduro y pone el foco en fortalecer la democracia en Venezuela

El presidente de Brasil sostuvo que la prioridad internacional no pasa por la figura de Nicolás Maduro, sino por la consolidación de las instituciones democráticas venezolanas.

Luiz Inácio Lula da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva | AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el eventual regreso de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención en una operación estadounidense no es un tema central en la agenda internacional, y subrayó que el principal desafío del país caribeño es el fortalecimiento de su democracia y sus instituciones.

En una entrevista concedida al portal brasileño UOL, Lula remarcó que la resolución de los asuntos internos venezolanos debe recaer en sus propios ciudadanos y que la comunidad internacional debería concentrarse en garantizar condiciones democráticas y estabilidad regional, antes que en el destino personal del mandatario chavista.

“Lo que importa es saber si existen condiciones para que la democracia sea respetada y el pueblo pueda participar activamente”, planteó el mandatario brasileño, al insistir en que el debate de fondo debe girar en torno a la calidad institucional y la mejora en la vida de la población.

Lula también sostuvo que América Latina debe consolidarse como una zona de paz, donde los procesos políticos estén orientados al desarrollo económico y democrático. En ese marco, defendió el principio de autodeterminación de los pueblos y señaló que son los propios venezolanos quienes deben encontrar las salidas a su crisis política.

La atención no debería estar puesta en una persona, sino en si el pueblo puede decidir su futuro”, insistió el presidente brasileño, al tiempo que volvió a cuestionar la personalización del conflicto venezolano en la figura de Maduro.

Durante la entrevista, Lula se mostró favorable a un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela como vía para reducir tensiones en la región. Recordó experiencias pasadas en las que promovió el diálogo entre Caracas y Washington, y destacó el valor de la diplomacia para evitar escenarios de confrontación prolongada.

En ese contexto, confirmó que viajará a Washington en la primera semana de marzo, donde espera reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. En la agenda figuran temas comerciales, como los aranceles que afectan a las exportaciones brasileñas, además de cuestiones políticas y geoestratégicas.

El mandatario brasileño también se refirió a la situación en la Franja de Gaza, al expresar preocupación por la continuidad de los ataques pese a los anuncios de alto el fuego. Sobre el Consejo de Paz impulsado por Trump, Lula aseguró que Brasil evaluará su participación solo si la iniciativa apunta a la reconstrucción real del territorio palestino.

Queremos saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales y la vida cotidiana que fue destruida”, planteó, y remarcó que cualquier plan internacional debe incluir a las autoridades palestinas y priorizar a la población civil afectada.

A lo largo de la entrevista, Lula reiteró que la política exterior de Brasil está orientada a la defensa de la democracia, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por las instituciones, tanto en América Latina como en el escenario global.

