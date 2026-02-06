Lula relativiza el regreso de Maduro y pone el foco en fortalecer la democracia en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el eventual regreso de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención en una operación estadounidense no es un tema central en la agenda internacional, y subrayó que el principal desafío del país caribeño es el fortalecimiento de su democracia y sus instituciones.

En una entrevista concedida al portal brasileño UOL, Lula remarcó que la resolución de los asuntos internos venezolanos debe recaer en sus propios ciudadanos y que la comunidad internacional debería concentrarse en garantizar condiciones democráticas y estabilidad regional, antes que en el destino personal del mandatario chavista.

“Lo que importa es saber si existen condiciones para que la democracia sea respetada y el pueblo pueda participar activamente”, planteó el mandatario brasileño, al insistir en que el debate de fondo debe girar en torno a la calidad institucional y la mejora en la vida de la población.

Lula también sostuvo que América Latina debe consolidarse como una zona de paz, donde los procesos políticos estén orientados al desarrollo económico y democrático. En ese marco, defendió el principio de autodeterminación de los pueblos y señaló que son los propios venezolanos quienes deben encontrar las salidas a su crisis política.

“La atención no debería estar puesta en una persona, sino en si el pueblo puede decidir su futuro”, insistió el presidente brasileño, al tiempo que volvió a cuestionar la personalización del conflicto venezolano en la figura de Maduro.

Durante la entrevista, Lula se mostró favorable a un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela como vía para reducir tensiones en la región. Recordó experiencias pasadas en las que promovió el diálogo entre Caracas y Washington, y destacó el valor de la diplomacia para evitar escenarios de confrontación prolongada.

En ese contexto, confirmó que viajará a Washington en la primera semana de marzo, donde espera reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. En la agenda figuran temas comerciales, como los aranceles que afectan a las exportaciones brasileñas, además de cuestiones políticas y geoestratégicas.

El mandatario brasileño también se refirió a la situación en la Franja de Gaza, al expresar preocupación por la continuidad de los ataques pese a los anuncios de alto el fuego. Sobre el Consejo de Paz impulsado por Trump, Lula aseguró que Brasil evaluará su participación solo si la iniciativa apunta a la reconstrucción real del territorio palestino.

“Queremos saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales y la vida cotidiana que fue destruida”, planteó, y remarcó que cualquier plan internacional debe incluir a las autoridades palestinas y priorizar a la población civil afectada.

A lo largo de la entrevista, Lula reiteró que la política exterior de Brasil está orientada a la defensa de la democracia, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por las instituciones, tanto en América Latina como en el escenario global.

