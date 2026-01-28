Lula señaló que la región "vive su momento de mayor retroceso de la integración"

Le tocó a Lula da Silva pronunciar este miércoles el primer discurso presidencial en el Foro Económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Panamá, y dejó dos mensajes claves en su intervención. Uno fue el diagnóstico de la una situación regional, que tiene como uno de los grandes desafíos “la proximidad geográfica de la mayor potencia militar mundial”, alertando que “es una referencia ineludible en un contexto de resurgimiento de tentaciones hegemónicas”.

El segundo recado se refirió al propio continente latinoamericano: “Nuestras cumbres se han convertido en rituales vacíos, de los que los principales líderes regionales están ausentes” advirtió; a tal punto, dijo, que la propia CELAC, que abarca todos los países de América Latina y el Caribe, "está paralizada”. Recordó, entonces, que esa entidad fue incapaz de emitir “una declaración contra las intervenciones militares ilegales que nos están sacudiendo”.

No mencionó ni casos ni nombres, pero fue evidente que se refería al secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de tropas americanas el 3 de enero. Desde luego, el extremo cuidado de Lula al hablar de temas conflictivos, tienen que ver con las relaciones que mantiene con Washington: prevé viajar en marzo próximo, para reunirse con Donald Trump. Además de cuestiones bilaterales, económicas y comerciales, el líder brasileño busca tratar con su colega norteamericano las situaciones de Venezuela y de la cuestión palestina, como también la iniciativa del Consejo de Paz promovida por la actual administración norteamericana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La foto de familia de la CUMBRE de la CAF en Panamá. (AFP)

Este organismo ad hoc apuntaba inicialmente a resolver el fin del conflicto en Gaza y Lula fue invitado por Trump a participar. Pero luego, las intenciones de EE.UU de ampliar las intervenciones de ese Consejo a otros ámbitos, indujo al líder brasileño a mantener “en espera” su eventual membresía.

Uno de los focos de preocupación de Brasil es el impacto negativo de las diferencias ideológicas sobre el proyecto de integración latinoamericana. “Estamos viviendo uno de los momentos de mayor retroceso en términos de integración” diagnosticó el presidente brasileño, al advertir que el fracaso de proyectos como UNASUR -que estuvo vigente entre 2002 y 2014—fueron producto de “la intolerancia frente a la coexistencia de diferentes visiones una vez más nos llevó a una región dividida”.

En la visión de Lula da Silva, los líderes regionales “carecen de convicción sobre los beneficios de adoptar un proyecto más autónomo a nivel internacional”. Esa dificultad podría ser resuelta si “nuestros países se centran en promover los activos de naturaleza política y económica, que pueden dar materialidad al impulso integracionista”; recordó, luego, que “tenemos potencial energético por las reservas de petróleo y gas, así como biocombustibles, energía nuclear, eólica y solar”.

Y concluyó que el “liderazgo comprometido com mecanismos institucionales equilibrados son fundamentales para reconstruirla confianza en la integración regional”. Para el presidente de Brasil, “es una condición esencial para preservar a América Latina y el Caribe como zona de paz y cooperación, regida por el derecho internacional”. Admitió, también, que la integración regional requerirá más recursos. "Es imprescindible movilizar bancos multilaterales y regionales, como la CAF, el FonPlata, el BID y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICs, para convertir estas iniciativas en realidad", subrayó.