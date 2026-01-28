Mientras llega a Marte, Musk lidia con problemas en la Tierra: Tesla ganó 61% menos en el final de 2025

Tesla, una de las empresas principales del megamillonario Elon Musk, tuvo en el cuatro trimestre de 2025 un 61% menos de ganancias que en el mismo periodo de 2024, resultados que la empresa de automóviles eléctricos explicó por un lado por el descenso de venta de esas unidades, y además por las enormes sumas que Musk dedica a inversiones en Inteligencia Artificial (IA).

Aunque la ganancia neta fue de 840 millones de dólares, un número afectado sensiblemente por las menores ventas de vehículos en la última parte del año, sobre todo en sus principales mercados tales como Estados Unidos, Europa y China. Se sumó la reducción de márgenes por descuentos y competencia creciente y el mayor gasto en investigación y desarrollo, especialmente en inteligencia artificial. Con ello, este desempeño marca uno de los trimestres más débiles de la compañía en términos de rentabilidad en los últimos años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tesla enfrenta mayor competencia de fabricantes tradicionales y marcas chinas de autos eléctricos, que ofrecen modelos más baratos. A modo paliativo, la empresa aplicó rebajas de precios para sostener volumen de ventas, lo que impactó directamente en la rentabilidad.

Tesla presenta una versión del Model Y a US$ 39.990 tras fin de incentivos en EE.UU.

Asimismo, el mercado de vehículos eléctricos muestra señales de maduración, menos crecimiento acelerado y consumidores más cautelosos. Lo que refuerza la idea de que el negocio “clásico” de Tesla ya no crece al ritmo de años anteriores.

Sin embargo, la empresa se encuentra "en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial" explicaron y, además, el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2.000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

Aunque el aumento de la inversión en IA presiona los resultados trimestrales, la empresa sostiene que es clave para su futuro. Esta apuesta financiera se suma a otros desarrollos clave para la expansión de la automovilística. La IA para conducción autónoma (Full Self-Driving), el desarrollo de robots humanoides (Optimus), Infraestructura de cómputo y entrenamiento de modelos propios. Analistas interpretan que Tesla está aceptando menores ganancias hoy a cambio de posicionarse como líder en IA aplicada a movilidad y robótica.

BYD supera a Tesla en el ranking mundial de fabricantes de autos eléctricos

Mientras tanto, el mercado mira con atención si esta estrategia logrará compensar la desaceleración del negocio automotor. Si bien la caída de sus ganancias expone el costo de esta transición, frente a un mercado de vehículos eléctricos cada vez más poblado y competitivo, Tesla apuesta a la innovación como diferencial, consciente de que no puede competir en precios con los fabricantes chinos, que avanzan con modelos más accesibles.

RG/HB