Pedro Brieger cobró una indemnización por $78 millones tras considerarse despedido de la TV Pública

El especialista en periodismo internacional, Pedro Brieger, terminó de cobrar a fines del año pasado una indemnización de 78 millones de pesos por parte de Radio y Televisión Argentina. La suma fue acordada extrajudicialmente entre él y la empresa pública, en medio de la demora de la Corte Suprema y el reclamo de Periodistas Argentinas por una reparación a las víctimas de acoso.

Brieger se consideró despedido en 2016, a partir de eso, comenzó los reclamos judiciales pertinentes por su indemnización. Si bien obtuvo una sentencia favorable en primera y segunda instancia, faltaba que la CSJN, que tenía la causa hace más de dos años, diera el ultimátum, indicó Clarín.

En medio de ese proceso de casi diez años, en 2023, salieron a la luz numerosas denuncias de colegas de Brieger que lo acusaron por acoso sexual. El periodista reconoció, en parte, su comportamiento y pidió disculpas públicas. Sin embargo, el colectivo Periodistas Argentinas intentó que existiera una reparación para las víctimas y presentó una cautelar para que los fondos de la indemnización del analista internacional fueran a las 19 mujeres agredidas. Con el arreglo extrajudicial, ese camino habría quedado obstaculizado.

“TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieguer eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”, aseguró Periodistas Argentinas tras conocerse el pago.

Las denuncias contra Brieger

El colectivo de periodistas denunció judicial y públicamente los acosos. En 2024, presentaron en el Congreso el informe de 19 de las víctimas, entre las que se encuentran una vecina del barrio de Belgrano, dos alumnas de TEA, una estudiante de la Universidad de La Plata, una ex alumna, dos periodistas de la TV Pública, una egresada del doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, una agente de prensa de una asociación civil, una estudiante de Ciencias Políticas, dos reporteras, una ayudante de cátedra y una columnista radial.

Una de los primeros casos en salir a la luz fue el de Cecilia Guardati, quien denunció: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.

La indemnización de Brieger hasta llegar al acuerdo

De acuerdo a lo reportado por Clarín, el juez de primera instancia Alberto Miguel González establecido una indemnización por $5.873.521, más los intereses correspondientes al momento transcurrido entre la fecha en que se consideró despedido Brieger, que fue en abril de 2016, hasta la fecha de cobro del fallo judicial.

En una segunda instancia, la Cámara de Apelaciones del Trabajo revisó el cálculo de la indemnización y estableció que se pague contemplando el "Acta CNAT 2764", por lo que estableció el monto en $223,84 millones.

Como Radio y Televisión Argentina apeló el fallo de segunda instancia, la causa se elevó a la Corte que debía resolver el caso. Dos años después de eso, y antes de que se expidan los supremos, Brieger y la empresa pública firmaron un acuerdo por 78 millones de pesos.



