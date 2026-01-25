Hay Acuerdo: celebrando lo bueno del comienzo del 2026

El 2026 empezó con una buenísima noticia: después de alrededor de 25 años, la Unión Europea votó a favor de firmar el Acuerdo entre ellos y el Mercosur. Era una deuda que no se podía salvar, porque los países de Europa no lograban que la mayoría lo aprobara. Incluso ahora se aprobó y se firmó, pero hay algunos países como Francia, que no lo aprobaron, porque sus agricultores no lo aceptan. Si bien son minoría, por eso se pudo aprobar la firma, sin embargo, las dudas y reparos existen en ambos grupos.

No es casual que se definió ahora la aprobación primero, y luego la firma, porque Europa está atravesando un período de gran inestabilidad respecto a sus mercados tradicionales por la actitud cerrada de Trump, quien, ante la demanda por anexar Groenlandia al territorio de Estados Unidos de América y la resistencia, tanto de Dinamarca como de los habitantes de Groenlandia y el de muchos países de Europa, se obstina más en lograr su voluntad. Frente a ello Trump está amenazando a esos países con penalizarlos a través de la implantación de aranceles para el intercambio comercial y generando todo tipo de amenaza, incluso militar.

Todo esto produce una inestabilidad social, económica, política y militar que mantiene a los países de la Unión Europea en una situación difícil. Por eso asegurar este Acuerdo que implica un muy importante número de habitantes involucrados a largo plazo, es realmente muy oportuno en este momento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A su vez para los países del Mercosur este Acuerdo también es de mucha gravitación, en momentos en que Estados Unidos los está amenazando con la implantación de aranceles y oscila entre el amor y el rechazo a nuestros países,. Eesto constituye una garantía estable que actúa como un excelente paraguas que los defienda de las oscilaciones temperamentales de Trump y su conducta hacia ellos.

Lamentablemente la firma del Acuerdo ocurrió en un contexto de distanciamiento entre los presidentes de Brasil y Argentina. El Mercosur fue producto de la unión e interés común de los presidentes Sarney y Alfonsín y siguió cultivándose en ese ambiente de cordialidad y de ideales comunes entre ambos países. Ahora. Es evidente que Lula y Milei tienen posiciones diferentes en lo relativo a la política exterior, no solo la interior y el manejo económico de sus países. Mientras Milei sigue a Trump no solo personalmente, sino también el país, porque desde enero del 2025 Argentina acompaña y adopta las mismas actitudes y medidas que los Estados Unidos a nivel internacional. Lula, por el contrario, no acuerda con Trump y la mayoría de sus ideas y políticas y así lo expresa muy claramente en términos de política exterior. Por eso Brasil rechazó y criticó abiertamente la invasión militar a Caracas que resultó en el secuestro de Maduro y su esposa, por parte de los Estados Unidos. Esto fue denunciado por Brasil, como un acto contra el derecho internacional y como tal, independientemente de la valoración de Maduro, no puede aceptarse. Es por esto que las diferencias entre Milei y Lula no son menores, ni pueden catalogarse como algo circunstancial. Aparte de esto, la firma del Acuerdo es algo que debemos celebrar y trabajar para que se pueda ratificar en el Congreso y se implemente.

Pero, además, el 2026 nos trajo otras buenas noticias, aunque no tan importantes como la antes comentada. Me refiero, por ejemplo, a la mejora en la inserción de las mujeres en la agroindustria, algo que continúa creciendo y que debido a la incorporación tecnológica permite que las mujeres ahora puedan desarrollarse en un campo que hasta hace pocos años era casi exclusivo de los varones. Esto no solo amplía los puestos laborales para las mujeres, también permite que asciendan a posiciones de conducción, especialmente las más jóvenes.

Es interesante que son las de hasta 30 años las más favorecidas. Su crecimiento es mayor en las áreas de comercio e industria. Algo más moderado en capital e insumos. En logística y transporte es menor. Un área en la que les es más difícil progresar a las mujeres es en las actividades agrícolas; en estas la dificultad de trabajar horario completo o a tiempo completo por parte de las mujeres limita su participación. Es un área en la que se deberán ampliar las posibilidades de acceso y sostenimiento de las mujeres en esta actividad. Por ello además de la mayor inclusión tecnológica es necesario crear las condiciones para que puedan compartir y/o contar con apoyo para las tareas de cuidados, ya sea de niños, de personas dependientes como enfermas mentales, discapacitadas y ancianas. Las áreas rurales requieren que se desarrollen las políticas de cuidado.

A pesar de esto, es auspiciosa la mayor presencia de mujeres en la agroindustria y abre nuevas posibilidades económicas para ellas. Es importante pueda que pueda crecer y ampliarse. Una tarea para los próximos años que debemos sostener y promover.