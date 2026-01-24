Detuvieron a la madre de la novia de Jeremías Monzón, el joven torturado y asesinado por menores

El impactante crimen de Jeremías Monzón, de 15 años, conmueve a Santa Fe por su salvajismo. Las torturas a las que fue sometido fueron terribles, con más de 20 puñaladas, incluso hay un presunto video del asesinato que circula en algunos lados como grabado por los asesinos, que serían dos chicos de 14 y 15 años, inimputables por su edad y por eso "entregados a sus padres".

Con ese cuadro de fondo, que incluso reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores, con Patricia Bullrich reclamando que se vuelva a tratar ese tema en el Congreso "frenado por razones políticas", este sábado se informó desde Santa fe de la detención de la madre de la novia de Jeremías, para investigar si tuvo que ver con el asesinato como presunta "autora intelectual".

El fiscal Francisco Cecchini, a cargo de la investigación, dispuso esa detención de la madre mientras la novia de Monzón, de 16 años, permanece bajo custodia por el hecho en un Instituto de Menores. La hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación es que la mujer "pudo haber actuado como autora intelectual o brindado colaboración necesaria para la ejecución del hecho", lo que le otorgaría en caso de comprobarse "un rol determinante" en la demencial trama de violencia que terminó con la vida del menor.

El caso mantiene en vilo a la provincia tras la filtración de ese video que habría registrado las torturas y el homicidio de Monzon, ejecutado con una crueldad extrema.

Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre mientras caminaba junto a Milagros A., su novia de 16 años, quien actualmente se encuentra alojada en un instituto de menores en Rosario.

Se cree que la novia pudo haber "entregado" a Monzón para que los otros dos menores lo torturaran y asesinarán, sin que estén claros todavía los motivos del caso. Esos dos adolescentes de 14 años y 15 años fueron identificados, pero fueron restituidos a sus familias al ser "no punibles" por la ley vigente.

Jeremías Monzón tenía 15 años. Fue torturado, asesinado y tirado en un descampado en Santa Fe.

Esta situación reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el país, mientras la familia de la víctima busca respuestas institucionales. Al respecto, se confirmó que Bullrich recibirá en las próximas semanas a los allegados del joven asesinado y tratará desde el Senado de que el complejo tema de la baja de edad de imputabilidad pueda avanzar.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, en tanto, denunció la viralización de las imágenes del crimen y alertó sobre amenazas telefónicas recibidas por el entorno de la víctima. ​Ahora, la atención de los peritos se centra en los dispositivos móviles secuestrados en los últimos allanamientos, que resultarán fundamentales para esclarecer el grado de responsabilidad de la mujer detenida en el plan criminal.

