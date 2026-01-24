Incendios forestales: el Gobierno porteño envió bomberos y brigadistas a ayudar en Chubut

La emergencia de los incendios forestales en Chubut y zonas de la Patagonia está lejos de agotarse, sobre todo en estos días en que el pronóstico del tiempo anticipa elevadas temperaturas en el sur del país, que conspirarán para que las llamas sigan destruyendo bosques y propiedades.

En ese cuadro, este sábado partió hacia Chubut un grupo de bomberos y brigadistas enviados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para ayudar a la valiente tarea que llevan adelante en aquella provincia, para tratar de acotar los efectos de siniestros que ya se anotan entre los peores que registra la Patagonia en toda su historia.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) hizo llegar un pedido formal al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dispuso el envío de personal, vehículos y materiales del Ministerio de Seguridad y de la Subsecretaría de Ambiente, ayuda que comunicó al gobernador Ignacio Torres.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional 26.815, que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra el esquema de cooperación junto a Nación, provincias y Parques Nacionales para la planificación, coordinación y respuesta ante este tipo de emergencias.

De esta manera, el Gobierno porteño reafirma su compromiso con el trabajo conjunto entre jurisdicciones para enfrentar emergencias ambientales y acompañar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales.

El grupo que viajó al sur del país

El equipo de ayuda desde la ciudad de Buenos Aires está integrado por:

▪️30 integrantes de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad con elementos especiales para el tratamiento de incendios forestales.

▪️7 integrantes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas de la Ciudad.

▪️Además de camionetas, cuatriciclos y un camión para traslado de equipamiento.

El incendio en la provincia de Chubut ya afectó a más de 30.000 hectáreas. La emergencia se ve agravada por una combinación de sequía persistente, temperaturas inusualmente altas, vientos intensos y la presencia de extensas zonas de pinares, que favorecen la rápida propagación del fuego.

Esta es la tercera vez que la Ciudad de Buenos Aires envía bomberos a zonas afectadas por incendios forestales.

HB