Azzaro preguntó poco y Riquelme contestó nada: "Amo a mi club, nos falta dar ese pasito de ganar"

A punto de que Boca empiece este domingo su camino en el Torneo Apertura, las noticias de los últimos día sobre la actualidad xeneize apuntaron a que, hasta el momento, no se sumaron refuerzos. Iba a venir el colombiano Marino Hinestroza, se lo dio como hecho y el delantero de Atlético Nacional prefirió irse a Brasil, luego se habló de algunas ofertas locales, desestimadas o incluso desmentidas, lo cierto es que cuando este viernes se anunció que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, estaría con Flavio Azzaro en su ciclo de streaming de AZZ, en redes se lo esperó con alguna expectativa, aunque luego la charla mostró al Román habitual: "Tengo un compromiso muy grande con el club, con los hinchas. Amo a mi club. Eso me pasa... Ahora puedo decir que Boca es más importante que mis hijos, porque me lo dio todo".

Esa fue su frase inicial, luego agregaría que no sale de vacaciones "porque elijo estar en Don Torcuato". Recordó "cuando estaba en Europa era igual: pasaba mis 45 días de vacaciones en Don Torcuato. Mis amigos me ayudaron más de lo que ellos piensan. Ellos me han ayudado a darme cuenta cómo se vive en nuestro país. Yo amo como se vive en este país. Para mí, Don Torcuato es muy importante...".

"¿Por qué te metés en la política de Boca? ¿Sabés que hagas lo que hagas va a haber gente que hable de vos? Porque vos estás enfrentado al poder real", preguntó Azzaro, como si Riquelme no fuera "el poder real" en el mundo Boca, y la respuesta tuvo estilo Román: "Me tocó mirar el partido de la final de Madrid con todos mis amigos y fue la primera vez que Agustín lloró, y me pidió que volviera al club. Yo no peleo con nadie. Amo a mi club, y quiero al club para que el hincha esté contento. Yo no tengo intención de usar a mi club para otra cosa".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué hay después del Román presidente? No sé, no te veo intendente de Tigre, o gobernador de Buenos Aires. ¿Hay un día después?, siguió Azzaro

"Yo nunca me imaginé que iba a tener la vida que me tocó. Yo de chiquito viajaba hasta el Bajo Flores para entrenar y mi sueño era llegar a la primera de Argentinos. Imaginate todo lo que pasó después. Fue sucediendo, fue pasando, fue todo hermoso. Esa es la verdad. Siempre repito lo mismo. Estar donde estoy hoy es maravilloso, claro que sí. Sé que no todos van a estar de acuerdo, porque me toca tomar decisiones...".

"Yo creo que, en un punto, a vos te falta ser un poco más vendehumo como político. Para vos sería mucho más fácil decir: ‘¿quién es el nueve? Traélo’. Porque Boca la plata la tiene. Se sabe que el club lo manejás bien económicamente. ¿No pensás a veces traigo un 9, un 10, un 5?", fue el siguiente centro de Azzaro, pero Román no soltaba la pelota: "Vuelvo a lo mismo: nosotros queremos siempre tener un equipo más fuerte. Cuando agarramos el club tenía deudas. En la final de Madrid, se vendió a Barrios, a Benedetto... y cuando nosotros fuimos a agarrar el club nos dieron el club con deuda. Algunos sinvergüenzas dicen: ‘No sabés manejar el club’. Nosotros dimos el superavit más grande de la historia. Trajimos a Benedetto, a Cavani. Trajimos 7 jugadores de primer nivel. Tuvimos que aguantar muchas críticas. Tuvimos que aguantar muchas barbaridades. Decían: ‘Sí, trajeron 7, pero les falta Paredes’. Yo creo que trajimos un montón.

"¿Qué el equipo está en deuda? Claro que sí. Si salís campeón el hincha te perdona todo. No nos ha tocado ganar. Nos falta dar ese pasito", señaló Riquelme en la única frase que aludió o pareció hacerlo a la sequía de sus dos años como presidente xeneize.

"Este plantel tiene esos jugadores, que llevan un año, otros llevan 6 meses, este año hay que exigirlos al máximo para que nos den muchas alegrías. Es hora de ganar, darle alegría al hincha de Boca. Porque vos jugas para los hinchas. Yo no jugaba por mi hijo, por mi hija, por mi mamá y mi papá. Yo empecé a entender si yo gano ese señor se levanta mañana contento para ir a trabajar. Cuando vos ganás el clásico, lo más lindo al otro día es andar por la calle", agregó Román.

"¿Van a llegar refuerzos?", preguntó Azzaro

La respuesta fue un pase largo: "Cuantas más posibilidades tiene el entrenador, mejor para él... Acaba de arrancar el campeonato. Siempre queremos traer jugadores para que el equipo sea mejor.... Esto recién comienza. Queríamos tener todos los partidos a Cavani. Es así. Es fútbol. El grupo tiene que ser fuerte".

Luego Azzaro llevó el tema a Cavani, que se ha convertido en un karma para los hinchas de Boca desde aquella noche ante Alianza Lima en que, solo y a medio metro de la línea del arco, erró un gol imposible que llevaba a Boca a la Libertadores. Luego hubo penales, Velasco falló el suyo y así se iniciarían dos años años de Boca sin clasificar a la Libertadores, la misma copa que Román repitió tantas veces que "vale por 10 títulos locales".

Y qué dijo Riquelme de Cavani: "Es un fuera de serie. Lo queremos tener todos los días en la cancha. Lo queremos ver festejar goles. Pero bueno, las molestias, los dolores llegan... Yo no escuchaba cuando era futbolista si hacían todos estos análisis. Nosotros soñamos con la Copa. A mí me pasa eso. Hay que jugar los 13 partidos. Hablo de cosas que me pasaron a mí. Eso recién comienza. Vos tenés a Cavani... Viene con lesiones, es verdad. A eso me refiero. Es decir, si podría traería a Mbappe... y sí, ¿qué querés que te diga? Sabemos que los jugadores están trabajando fuerte y tienen la obligación de darle alegría a la gente".

Libertadores

¿Le alcanza a este plantel para pelear la copa?, indagó Azzaro.

"Yo siempre pienso que sí, pero la copa Libertadores ahora no es como antes. Palermo se lastimó en el 99 y después lo tuvimos en el último partido de la final. Entonces, antes era muy distinto, si eras regular le andabas cerquitas. Hoy es un año entero. Los equipos brasileños arrancan normal y a mitad de camino traen jugadores. Pero claro que confío, somos Boca, entonces siempre sueño con que vamos a llegar a la final. Boca es lo más grande del mundo. Vamos a intentar siempre hacer lo mejor para que el hincha esté contento. Sabemos que este año tenemos que ganar".

El tema Ubeda

Luego la entrevista fue al DT: ¿Por qué te decidiste que continúe Ubeda?

"Porque era más fácil el día que nuestro amigo nos dejó traer un entrenador. Sabíamos que si las cosas no iban bien después de lo de Miguel iban a decir muchas cosas malas. He tenido que aguantar muchas cosas malas el último tiempo. Lo que viví el último tiempo yo pensé que no iba a pasar. Cuando decidimos que Miguel llegue al club estabamos convencidos que era el entrenador que teníamos que tener, y durante ese tiempo tuve que escuchar barbaridades, y cuando Miguel nos dejó, al otro día, Riquelme era un santo. Para mí es triste escuchar a esa persona decir eso. Hay cosas que tienen un límite. Es una cuestión de vida. Es Argentina, ¿no? Cómo decimos: todo pasa acá. Hay cosas que fueron tristes en el último tiempo que fueron tristes de verdad. Yo lo extraño mucho a Miguel. Lo tengo presente cada día. En Boca se va el portero y preguntan qué pasó con Riquelme... Con el tema de Villa: se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Es muy simple. Mi amigo se fue hace muy poquito y con Miguel hemos muchas situaciones, hemos vivido juntos el tema de Villa. Y Miguel se ha llevado muchas cosas a la tumba y yo también. Así me enseñaron a vivir en Don Torcuato, así tiene que ser...".

Resumimos el resto de las respuestas:

* Yo no jodo a nadie. Yo fui futbolista, ahora me toca ser presidente de mi club. No está bien cuando las mismas situaciones las manejas de una manera o de otra. Lo bueno es que lo han hecho demasiado ordinario y el hincha de Boca se dio cuenta. Yo no molesto a nadie. No soy un loco que

anda a la calle insultando a uno y otro. No. Jamás lo voy a hacer. La María me crió bastante bien. Se lo agradezco, sí tengo mis reglas, mi manera de vivir. Las cosas tienen un sentido. No quiero salir del tema de Sebastián: a Villa le tengo cariño. Me enseñaron en mi casa que hay que ser agradecido, eso sí, muy agradecido.

* Voy a volver al tema mío. Yo pensaba yo quiero salir campeón con la camiseta de Boca. Era lo que me repetía cada día. Juego en el club más grande del país, tengo que ser campeón. Tengo que ganar, ganar y ganar. Y quería ayudar a mi mamá, ayudar a mis amigos. Pero lo único que tenía en la cabeza era salir campeón. Yo quería jugar toda la vida acá, pero me obligaron a irme. Me empujaron a irme, pero en Villarreal la pasé de maravilla. Vos para irte a Europa tenías que salir campeón, si no no te venían a buscar. Eran poquitos los que se iban a Europa si no salías campeón. Ojalá que este grupo de jugadores que tenemos logren ganar muchos campeonatos. Nosotros vamos a estar apoyando de atrás.

* El fútbol tiene cosas que son... es difícil ganar todos los partidos en tu casa. Es difícil... Tenemos que darle alegría a los hinchas de Boca. Es el fútbol argentino: son todos los partidos muy duros. No hay una zona que sea más débil que la otra. Cada equipo a su manera te compite. Eso hace

que se disfrute mucho. Si vos vivís para lograr cosas lo vas a hacer, y nuestro equipo tiene que vivir de esa manera este año.

Tema Bombonera

* Vivimos el día a día y nos vamos olvidando lo que pasa. Nosotros ganamos las elecciones, y hay reglamentación que tenés la Bombonera y no podés hacer un estadio cerca. Es una regla. Cuando fuimos a las elecciones, la contra mostró la Bombonera, mostró un puente y otro estadio acá. Ningún periodista le preguntó: ¿Ustedes pidieron permiso para hacer el estadio ahí porque van a cortar cuatro cuadras? Nadie preguntó nada. Es difícil nuestro país. Ahora nosotros tenemos los terrenos frente a Casa Amarilla, queremos hacer un miniestadio para las otras disciplinas y resulta que no lo podemos hacer. Tenemos todo presentado, pero no nos autorizan porque dicen que tenemos que pagar unos impuestos de la dirigencia anterior y no lo autorizan porque tienen que unir unas parcelas. Vos podés decir de mí lo que quieras, pero yo siempre voy a decir la verdad.

* Se pasan hablando varios días seguidos, dicen 'allanaron la casa del hermano de Román', bueno, ya la justicia dijo que es todo mentira. El Chanchi es normal. Salió a la luz la firma falsificada. Si vos falsificas una firma es un delito. Si yo hubiera hecho una cosa así, perpetua tendría Riquelme. Eso es triste porque es mi país, y yo amo a mi país. Yo no jodo a nadie. Tuve la suerte de ser futbolista, tener la suerte que el hincha de Boca me tenga mucho cariño, pero después sí, hay muchas cosas que dan tristeza. Yo tengo claro que mi mamá me crió bien. Es así. Pero yo era feliz jugando con la camiseta de Boca. No pasa nada, está todo bien. Este año tenemos que ser positivos. Yo voy a hacer todo lo posible por ganar y porque el hincha esté contento.

En redes, memes y críticas

Como detalle final, algunas de las reacciones en redes que generó la entrevista:

HB