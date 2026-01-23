Reclamo por el Fondo Estímulo: trabajadores de Producción se movilizaron alrededor de la Plaza 25 de Mayo

Trabajadores del Ministerio de Producción del Chaco, acompañados por gremios y autoconvocados, se movilizaron este viernes en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, en Resistencia, para visibilizar su rechazo al recorte del Fondo Estímulo Productivo (FEP). La protesta se desarrolló con escolta de efectivos policiales, quienes controlaron que no se interrumpiera el tránsito vehicular durante la manifestación.

La concentración reunió a empleados del organismo provincial y a representantes de diversos sindicatos, entre ellos UPCP y ATE, en el marco del conflicto que se desató tras la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el adicional salarial vigente desde 2015. Los trabajadores denuncian que la medida implica una quita de hasta el 95% de sus ingresos, mientras que el Gobierno sostiene que el esquema anterior era irregular y debe ser modificado.

Conflicto en Chaco por la quita del Fondo Estímulo Productivo: trabajadores públicos denuncian un recorte del 95%

Durante la movilización, Isaac Chaparro, secretario general de ATE Chaco expresó: “Están sufriendo un atropello a sus bolsillos, están atropellando a su familia porque cuando le sacan el salario se lo sacan a sus chicos”. En ese sentido, llamó a sostener el reclamo y ampliar la protesta: “Nosotros estamos dispuestos a acompañar este reclamo, no solo a este sector, sino también a la gente que está sufriendo recortes en salud, en el INSSSEP, en los hospitales y en todos los sectores”.

El dirigente también instó a "perder el miedo" y a ocupar el espacio público como forma de visibilización: “Tenemos que salir a la calle, copar la calle; no nos tienen que correr. Si nos sacan la calle o nos sacan esto, no vamos a reclamar con miedo, hay que perderlo”, afirmó ante los manifestantes.

Caso Loan: elevan la recompensa a $20 millones y difunden una foto actualizada del menor

En otro tramo de su discurso, remarcó que el ajuste no afecta solo a un área puntual del Estado: “Hoy le toca a un sector, mañana le toca a otro sector. Si nos quedamos con los brazos cruzados, no sirve”, y aseguró que los gremios continuarán acompañando cada reclamo “sea lluvia, sol o lo que sea”.

La movilización se dio como continuidad de las asambleas y protestas que vienen realizando los empleados del Ministerio de Producción desde que se confirmó la eliminación del FEP. Los trabajadores anticiparon que seguirán con las medidas gremiales y no descartan acciones legales, al considerar que se trata de un ajuste que afecta salarios activos y jubilaciones, y vulnera derechos adquiridos.