Caso Loan: elevan la recompensa a $20 millones y difunden una foto actualizada del menor

En un nuevo intento por reactivar la búsqueda de Loan Danilo Peña, el gobierno de Javier Milei oficializó este viernes el incremento de la recompensa para quienes brinden información que permita dar con su paradero. A través de la Resolución 51/2026 publicada en el Boletín Oficial, el monto se elevó de 5 a 20 millones de pesos.

La normativa lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y responde a un pedido insistente de la familia del menor, quien desapareció en junio de 2024 tras un almuerzo en la localidad de 9 de Julio.

La querella había calificado como insuficiente la cifra anterior, considerando el tiempo transcurrido y la complejidad de la causa que tramita en el Juzgado Federal de Goya.

Cómo aportar información

La resolución advierte que se garantizará la confidencialidad absoluta de quienes colaboren. Los canales habilitados son:

Línea gratuita 134: Programa Nacional de Recompensas.

Identidad preservada: Las autoridades aseguraron que se tomarán todas las medidas para proteger a los aportantes de datos.

La nueva cara de Loan: proyección de edad

Un factor clave en esta etapa de la búsqueda es la reciente difusión de una proyección de rostro actualizada. Dado que Loan tenía 5 años al momento de su desaparición y ha pasado un año y medio, la Policía Federal Argentina (PFA) utilizó herramientas de arte forense para determinar cómo se vería el niño en la actualidad.

El trabajo, realizado por la División Individualización Criminal, estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel. Para la reconstrucción se utilizaron fotografías de Loan y patrones genéticos de sus familiares directos, analizando rasgos hereditarios y el crecimiento óseo facial esperado.

Esta imagen técnica ya fue enviada a todos los puestos fronterizos y fuerzas de seguridad de países limítrofes, con el objetivo de facilitar su identificación ante la sospecha de que el menor haya sido trasladado fuera de la provincia o del país.