Abal Medina: "Atacar a Maquiavelo significa atacar a buenas personas que tengan opiniones distintas"

El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina cuestionó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en el que el primer mandatario aseguró que (Nicolás) "Maquiavelo ha muerto".

Julio Bárbaro sobre el discurso de Milei en Davos: "Es triste, muy triste"

Milei en Davos

"Lo que hizo ayer fue intentar supuestamente moderarse entre comillas, pero lo hizo de una manera muy particular. Básicamente criticando a un autor como Nicolás Maquiavelo que es el que abre la política moderna, en el sentido de separar la política de la religión", explicó el exfuncionario.

"Antes de eso lo político y lo religioso eran lo mismo. Y él justamente critica eso planteando que esto no puede ocurrir y que por lo tanto lo correcto, o sea el bien y el pensamiento político van siempre de la mano", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

"Es un poco esta idea de la gente del bien contra la gente del mal. Los buenos contra los malos. Los malos que hay que combatir", precisó.

Jorge Asís sobre Milei: "Degradar con altivez editorial la caricatura del socialismo es un infantilismo que impresiona"

Qué es "atacar" a Maquiavelo

"Justamente atacar a Maquiavelo significa atacar que puede haber buenas personas que tengan opiniones distintas. Que no por tener opiniones distintas son malas personas, que es justamente como piensa él", enfatizó Abal Medina.

Además consideró que "de alguna manera mal utiliza Maquiavelo, pero para decir algo que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo".

"Un presidente claramente extraviado", concluyó el exjefe de Gabinete al criticar el mensaje de Milei en Davos.