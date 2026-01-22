Julio Bárbaro sobre el discurso de Milei en Davos: "Es triste, muy triste"

El analista político Julio Bárbaro calificó como “muy triste” el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos.

“La Argentina tuvo grandes pensadores de izquierda y de derecha. Yo me crie, me eduqué entre los Silvio Frondizi, los Abelardo Ramos, pero también los Meinvielle. Había de todos lados. El padre Castellani, Borges era un pensador”, contó

“Nosotros tuvimos pensadores de verdad, intelectuales fuertes, intelectuales y artistas que pesaron en la humanidad como Marta Argerich, como Barenboim, nosotros tuvimos a Saavedra Lamas”, precisó en declaraciones a Radio Buenos Aires.

“Todo eso hizo historia. Después viene la mala. Y en la mala nos toca esto de iniciar con un jovenzuelo que leyó dos libros y no los entendió. Y dice ´vamos a matar a Maquiavelo´. Ah, sí. Mi tía la gorda está en lo mismo. Es grotesco”, aseguró Bárbaro.

Al ser consultado sobre el punto de vista de Guillermo Moreno de que “Donald Trump es peronista”, el analista respondió: “Guillermo es una buena persona que le gusta mucho provocar”.

Y luego completó: “Trump tiene cosas de pragmatismo, que también tuvo el peronismo, y tuvo el radicalismo, y tuvieron todas las fuerzas políticas coherentes del mundo”.

“Trump tiene una lógica que Milei no lleva. ¿Qué le vamos hacer? Trump es desde el imperio. Pero usted se pregunta si el grandote se protege por qué el chiquito anda desnudo por la calle”, concluyó Bárbaro.