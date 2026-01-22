Gremios docentes advierten una “crisis salarial” y anticipan un escenario de conflicto para el inicio de clases

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) volvió a expresar su preocupación por la situación salarial y educativa del sector. Su secretaria general, Rosa Petrovich, sostuvo que los docentes atraviesan una “crisis asfixiante”, tras dos años sin incrementos salariales reales.

Según explicó la dirigente gremial, desde la asunción de la actual gestión provincial no hubo aumentos genuinos en los haberes docentes, sino únicamente la aplicación de la cláusula gatillo, mecanismo que —remarcó— “no implica una mejora salarial, sino apenas un intento de empatar la inflación”.

"Salarios en retroceso y pérdida del poder adquisitivo"

Petrovich aseguró que el sector cerró el año 2025 con una pérdida cercana al 25% del poder adquisitivo, y cuestionó el presupuesto provincial 2026, que contempla un aumento del 10% para los trabajadores estatales. “Venimos de perder un cuarto del salario real y ahora se habla de un porcentaje que ni siquiera está garantizado”, advirtió.

En ese marco, denunció la reaparición de pagos no remunerativos, una modalidad que, según afirmó, había sido erradicada tras años de reclamos gremiales. “Cuando el Estado paga en negro se convierte en el principal evasor y perjudica directamente al sistema previsional y a la obra social”, sostuvo.

INSSSEP y reclamos

La titular de ATECH también apuntó contra la situación del INSSSEP, al señalar demoras y falta de respuestas, especialmente en casos vinculados a familias con hijos con discapacidad. “Hay madres que esperan soluciones y lo único que reciben es silencio o presencia policial”, denunció.

Petrovich aseguró que durante todo 2025 el gremio solicitó audiencias con el gobernador, la ministra de Educación y las autoridades del organismo, sin obtener respuestas formales.

Educación, contenidos y tecnología

En relación con la calidad educativa, la dirigente sostuvo que los gremios han sido históricamente parte del debate pedagógico, pero lamentó la ausencia de espacios institucionales de diálogo. Alertó sobre el vaciamiento de contenidos en áreas clave como Historia y lo vinculó a una "concepción educativa de corte neoliberal".

También se refirió al impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en las aulas, y advirtió que se trata de un debate ineludible, aunque imposible de abordar sin mesas formales de discusión. “Sin diálogo, nadie puede aportar”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad.

Inicio de clases bajo tensión

De cara al comienzo del ciclo lectivo, Petrovich advirtió que el escenario actual “es de conflicto” y responsabilizó al Ejecutivo por no convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. “Históricamente los docentes aportamos para garantizar el inicio de clases, pero sin respuestas concretas eso se vuelve inviable”, señaló.

Las declaraciones se dan días después de que el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, confirmara que el presupuesto 2026 prevé una actualización salarial del 10,1%, condicionada a la evolución de los recursos provinciales, y evitara dar precisiones sobre una eventual reactivación de la cláusula gatillo, suspendida desde mediados de 2025.