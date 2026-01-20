Por qué hay una fuerte caída de los nacimientos: "Nos vamos a convertir progresivamente en una sociedad cada vez más vieja"

Rafael Rofman, demógrafo del Cippec, explicó las causas y las consecuencias de la caída del número de nacimientos en Argentina y en el mundo.

Caída de nacimientos

“El fenómeno es en todo el mundo. En Argentina fue en la última década un poco más rápido que en otros lugares. Básicamente porque antes había sido un poco más lento", explicó el especialista.

“En todo el mundo hay un proceso importante de disminución de la natalidad, de disminución del número de nacimientos, que tiene que ver con un proceso de largo plazo que empezó hace 250 años con la Revolución Francesa", precisó en declaraciones a El Doce.

"Es un proceso en el que las sociedades se van haciendo más igualitarias, las mujeres tienen una participación más activa en los mercados de trabajo, la educación se universaliza", argumentó Rofman.

Además señaló que "lo que valoramos de nuestros hijos es mucho más importante de lo que era históricamente" y que "entonces tenemos para nuestros chicos mejor educación, más cuidado, más atención".

Menos hijos

"Todo eso nos lleva a que tarde o temprano vaya bajando el número de hijos que tengan la familia. Hace 150 años las familias tenían más o menos 7 hijos cada una en promedio . Hoy están en 1,5, 1,4", puntualizó.

“Hoy seguimos teniendo una fecundidad todavía más alta que la que tiene Uruguay, que la que tiene Chile. No estamos entre los países más bajos del mundo, pero estamos en valores similares a lo de muchos países europeos”, analizó el especialista.

“Nos vamos a convertir progresivamente en una sociedad cada vez más vieja, yo no sé si en una sociedad de viejos", evaluó Rofman.

"Venimos de una sociedad de nietos y vamos a convertirnos en una sociedad de abuelos. Antes cada abuelo tenía muchos nietos, ahora cada nieto va a tener muchos abuelos. Eso va pasando, no pasa de un día para el otro. Es un proceso lento que va ocurriendo y va a seguir ocurriendo", ejemplificó.

Cuál es el impacto de la caída de nacimientos

"En algunos casos implica algunos desafíos importantes para la política pública, por ejemplo, el tema previsional, el tema de salud", aseguró en otra parte de su análisis.

"Implica que tenemos que repensar algunas instituciones cómo funcionan, cómo van a funcionar en las próximas décadas. Hay otros temas como el de la educación que es absolutamente crítico porque ese ya ocurre ahora, en el cortísimo plazo", advirtió.

Por último Rofman consideró que en materia educativa puede ser una oportunidad para ocuparse "no tanto de la cantidad sino de la calidad".