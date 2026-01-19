Roberto Cantos y Julio Paz, los integrantes del Dúo Coplanacu, se mostraron críticos de la visita del presidente Javier Milei al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la que el primer mandatario fue ovacionado por una multitud.

Dúo Coplanacu

"A mí me parece que alguien que ningunea el reclamo social, después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo", sostuvo el guitarrista Roberto Cantos.

"Son fiestas de la gente, no de los artistas ni de los que organizan. Entonces suena como mezquino, como muy especulador, ningunear por un lado, desfinanciar por un lado la cultura, y después venir a sumarse a la celebración", aseguró en conferencia de prensa difundida por medios como NSI y Radio Show Río Tercero.

"Que se eduque"

"Lo único que puedo decir es que se eduque. Los festivales dentro del país son una cosa muy potente, que no solamente es el microcentro porteño y lo que él ve", expresó el bombisto Julio Paz.

"A nosotros nos ha caído muy mal cuando se refirió a los festivales, es ningunear el interior del país. Los festivales son el reflejo de lo que es la comunidad, el lugar", agregó el músico.

"Yo capaz que digo que se eduque, pero sí, que vea que existe el interior, que existe una Argentina que es hermosa. El país nuestro es maravilloso. Nosotros viajamos y andamos por todos lados, no podemos creer el país que tenemos", aseveró.

"Los festivales en cada lugar son la muestra musical, artesanal, poética de cada lugar. Y muchas veces en los festivales hay una muestra también de la producción de cada lugar. Entonces no se puede ningunear los festivales", precisó Paz.

Al ser consultado sobre si el presidente había cambiado de opinión, respondió: "Yo pienso que sí o por lo menos quienes lo asesoran deben decir: ´che, Javo bajá un cambio, tenemos que ir a los otros festivales también".

Milei en Jesús María

El presidente Javier Milei estuvo el viernes en Jesús María y fue ovacionado por una multitud cuando interpretó "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino.