España en shock: descarrilaron dos trenes de alta velocidad y murieron al menos 21 personas

Al menos 21 personas murieron y otras 25 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo por la tarde en la provincia de Córdoba, en el sur de España. El accidente se produjo a la altura de la localidad de Adamuz, cuando una formación privada de la empresa Iryo invadió la vía contigua y colisionó de manera lateral con un tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario.

Según informaron medios españoles, citando fuentes de la Guardia Civil, el siniestro ocurrió alrededor de las 19.39, cuando el tren de Iryo —que había partido de Málaga con destino a Madrid— descarriló en sus últimos vagones y se desplazó hacia la vía paralela por la que avanzaba el convoy estatal que cubría el trayecto Madrid–Huelva. Ambas formaciones terminaron fuera del carril.

Los primeros reportes dieron cuenta de una escena crítica: vagones retorcidos, pasajeros atrapados y un operativo de rescate que avanzaba con dificultad entre hierros y restos de los trenes. “El problema es que los vagones están completamente deformados. Hay amasijos de hierro, asientos y personas atrapadas. Hemos tenido que retirar cuerpos para poder acceder a heridos”, relató Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, en declaraciones a la televisión pública TVE.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, mientras que más de un centenar lo hacía en la formación de Renfe. Uno de los fallecidos fue el maquinista del tren Alvia, confirmaron fuentes del Ministerio de Transportes.

“Sentimos como un terremoto”

Entre los testimonios se encuentra el del periodista Salvador Jiménez, de Radio Nacional de España (RNE), quien viajaba en el tren de Iryo. “Sentimos como un terremoto. Empezaron a caer las bandejas, las maletas, todo se movía”, contó a Málaga Hoy.

Relató que los pasajeros utilizaron martillos de emergencia para romper ventanillas y poder salir de los vagones afectados. “Hay gente ensangrentada, con la cara de miedo. Algunos salieron por sus propios medios y a otros los estaban sacando”, agregó.

La empresa estatal Adif informó que el accidente obligó a interrumpir completamente el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando los trayectos hacia Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. La circulación permanecerá suspendida al menos durante este lunes.

El servicio de emergencias andaluz desplegó un amplio operativo con ambulancias, unidades de cuidados intensivos, bomberos y fuerzas de seguridad, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue convocada para colaborar en las tareas de rescate.

En Adamuz se montó un hospital de campaña en la caseta municipal, y vecinos de localidades cercanas se acercaron con mantas, agua y alimentos para asistir a los pasajeros.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su preocupación a través de la red X y aseguró que el Ejecutivo trabaja junto a las autoridades locales y los servicios de emergencia para asistir a las víctimas.

En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, calificó el hecho como un “grave accidente ferroviario” y confirmó el envío de apoyo logístico adicional.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se trasladó al centro de emergencias ferroviarias en la estación madrileña de Atocha y advirtió que “las causas del accidente tardarán en esclarecerse”. Las primeras hipótesis apuntan a un descarrilamiento del tren de Iryo en un tramo recto, por razones aún desconocidas.

La investigación

Mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades del siniestro, considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en los últimos años.

Las compañías Iryo y Renfe expresaron su pesar por lo ocurrido y activaron protocolos de atención a las víctimas y familiares. En las estaciones afectadas se habilitaron puntos de información y asistencia psicológica para los allegados.

