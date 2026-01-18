Apareció en Zapala Fabiana Edith Muñoz, la hermana de Marcos"Huevo" Acuña

Durante la madrugada de este domingo fue hallada con vida Fabiana Edith Muñoz, hermana del defensor de River y de la Selección argentina Marcos "Huevo" Acuña, quien se encontraba desaparecida desde hace dos días en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la mujer fue hallada por la Policía de Neuquén en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua, y profesionales de la salud le brindaron contención psicológica tras haber participado del rastrillaje en conjunto con la fuerza de seguridad provincial.

"La Provincia informa que se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la Policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala", indicaron autoridades del Gobierno neuquino en diálogo con La Mañana de Neuquén.

Luego del hallazgo, las autoridades detallaron: "La Policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3:25 de este domingo. Y a la que asistieron con tareas de contención".

Tras haber sido encontrada, la hermana del "Huevo" Acuña fue trasladada al Hospital de Zapala, centro médico en el quedó en observación a la espera de que le realicen una evaluación médica completa para descartar cualquier tipo de complicación de salud y que pueda recibir el alta médica en breve.

Sara, la madre de Fabiana y Marcos, habló con el portal LM Cipolletti y explicó que su hija atraviesa un serio problema de salud y que, durante la noche del viernes se perdió y no la encontraban por ningún lado. Acto seguido la Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero con los datos clave del caso.

Al dar comienzo a la búsqueda, las autoridades indicaron que la mujer había sido vista por última vez en su domicilio sobre la calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. Dado su estado de salud, la situación fue considerada grave y era urgente que pudieran encontrarla de forma rápida y reducir su exposición a diferentes riesgos y peligros.

En otro caso que involucra a jóvenes, este sábado 17 de enero fue hallada en buen estado de salud Ludmila Barros, la chica de 22 años desaparecida desde el sábado 10 en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Estaba en el barrio porteño Villa 31, en Retiro.

Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que "la buscó y encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora".

Barros había sido vista por última vez el 10 de enero, fecha en la que su familia perdió todo tipo de conexión con ella luego de que no regresara al domicilio que alquilaba. "El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie supo más nada. La buscamos por todos lados y nada", había declarado su hermana María al medio local La Unión.

