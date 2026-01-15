Ofrecen una recompensa de $5 millones por datos sobre la desaparición de Nelson David Gusak en Chaco

El Gobierno nacional ofreció una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten datos útiles, concretos y corroborables que permitan dar con el paradero de Nelson David Gusak, un joven chaqueño desaparecido desde septiembre de 2025. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación y se enmarca en el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas, que continúa activo.

La medida fue solicitada por la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas de la Policía del Chaco y por la Fiscalía de Investigación N° 3, a cargo de la fiscal Rosana Beatriz Soto, quien conduce la investigación bajo las hipótesis de posible homicidio o trata de personas con fines de explotación laboral.

La recompensa fue tramitada a través del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional, conforme a la Resolución 30/2026, en el marco de la Ley 26.538, que habilita el ofrecimiento de incentivos económicos en investigaciones complejas. El pago se realizará en sede ministerial o en el ámbito que determine la autoridad competente, con reserva absoluta de identidad para quien brinde información válida, siempre que no esté involucrado en el hecho.

Además, se dispuso la difusión masiva del afiche oficial y el refuerzo de las tareas de búsqueda en todo el país con intervención de fuerzas federales.

El caso

Según consta en el expediente, Nelson David Gusak fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025, en cercanías de su domicilio en el asentamiento Zampa, en la ciudad de Resistencia. Desde entonces, no se registraron contactos fehacientes ni movimientos que permitan establecer su paradero.

Entre sus características físicas, se detalla que mide 1,65 metros, es de tez trigueña, tiene cabello largo y rizado de color negro, y posee dos tatuajes: “JONATHAN” en el antebrazo izquierdo y “SANTINO” en el derecho. Al momento de su desaparición, vestía remera verde con rayas blancas, jean azul y ojotas.

Los investigadores incorporaron al legajo que el joven presentaba problemas de consumo de estupefacientes, un dato utilizado para contextualizar su entorno y no como elemento incriminante.

Hipótesis abiertas

La fiscal Soto fundamentó el pedido de recompensa en la gravedad del caso, la ausencia de pistas firmes y la posible existencia de un cerrojo de silencio en el área donde se perdió el rastro del joven. La investigación mantiene abiertas las figuras penales de homicidio (art. 79 del Código Penal) y trata de personas con fines laborales (art. 142 bis).

Cómo aportar información

Quienes cuenten con información relevante deben comunicarse de manera confidencial a la línea gratuita 134, perteneciente al Programa Nacional de Recompensas. La vigencia de la medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

La causa sigue en pleno desarrollo y las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana para avanzar en el esclarecimiento de una desaparición que, a casi cuatro meses, continúa rodeada de interrogantes.