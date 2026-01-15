Electrocuciones fatales en el interior del Chaco: una mujer murió en San Martín y un adolescente en Los Frentones

Dos muertes por electrocución se registraron entre el martes y el miércoles en distintas localidades del interior chaqueño. Una mujer de 33 años falleció en San Martín mientras realizaba tareas domésticas en su vivienda, y un adolescente de 15 años murió en una zona rural de Los Frentones tras entrar en contacto con un cable de alta tensión. Ambos episodios son investigados por la Justicia.

San Martín: una mujer murió tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda

El primer hecho ocurrió este martes, cerca de las 14.30, en una casa del barrio Malvinas Argentinas, en la localidad de San Martín. La víctima fue identificada como Mara Yuliana Aguirre, de 33 años.

Según las primeras averiguaciones, la mujer se encontraba tendiendo ropa en un tendal de alambre cuando, por causas que aún se tratan de establecer, recibió una descarga eléctrica de extrema gravedad. Tras el aviso a las autoridades, personal de la Comisaría local llegó al lugar junto a empleados de Secheep, quienes cortaron el suministro eléctrico de la vivienda para evitar nuevos riesgos.

Una vez asegurado el domicilio, los efectivos constataron el fallecimiento de la mujer. Por orden de la magistratura interviniente, el cuerpo fue trasladado en móvil tanatológico al Hospital “Félix Anselmo Pertile”, donde quedó en la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Los Frentones: un adolescente murió electrocutado en un campo rural

El segundo episodio se registró este miércoles por la mañana, alrededor de las 10, en un predio rural ubicado sobre la Ruta Provincial N° 82, a unos 23 kilómetros de Los Frentones. La víctima fue Alexis Emiliano Zamora, de 15 años.

De acuerdo a las actuaciones policiales, el adolescente viajaba como acompañante en una sembradora junto a un trabajador rural de 28 años. Al pasar cerca de una vivienda situada dentro del campo, no habrían advertido un cable de alta tensión a baja altura. En ese contexto, el menor tocó accidentalmente el tendido eléctrico y sufrió una descarga letal.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico y, minutos más tarde, el médico de turno confirmó su muerte. Tras la confirmación del deceso, efectivos de la Comisaría de Los Frentones se dirigieron al lugar para reconstruir lo ocurrido.

Por disposición del fiscal de turno, se labró el acta de constatación y, una vez finalizadas las diligencias judiciales, el cuerpo fue entregado a los familiares. El informe médico consignó como causa de muerte “heridas de quemadura compatibles con electrocución”.