Esmeralda Mitre denunció ante la UFEM: "El intento de despojo de nuestros activos es parte de un plan de violencia institucional"

Esmeralda Mitre presentó una nueva denuncia ﻿por asociación ilícita, violencia de género e institucional a directivos del diario La Nación, a un ex abogado de su papá Bartolomé, a un supuesto marqués, a profesionales de la salud por haber intentado internarla compulsivamente, a una escribana e incluso a la conductora Yanina Latorre por “vehiculizar una acción mediática” para deslegitimarla.

La denuncia de Esmeralda Mitre se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozzetta en el mes de diciembre y apunta contra Julio César Saguier y y Fernán Saguier (Presidente y Director de la Sociedad Anónima La Nación), Mariano Gagliardo (ex abogado de Mitre), Federico Spínola (el mayor accionista individual del directorio de La Nación), Gastón Marquevich, los abogados Agustín Vignoni, Santiago Roque Yofre, Mario Iglesias y Fernando Martínez y Sebastián Noguera, a Marcos Pereda Born, a las empresas de medicina prepaga OSDE, Galeno Argentina S.A. y la clínica Abrines, a dos médicos a los que consideró responsables del operativo para su internación, a la escribana Sandra Iampolsky y a Yanina Latorre y la productora Mandarina.

En la denuncia, la hija de Mitre afirmó que se constituyó una “asociación ilícita” en su perjuicio meses antes del fallecimiento de Bartolomé Mitre, el 25 de marzo de 2020. Se trata de una causa separada de la tramita la cuestión patrimonial entre los Mitre y los Saguier.

PERFIL consultó a directivos de La Nación. Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales del diario, dijo que por el momento no haría declaraciones en el marco de esta causa.

“Los hechos ilícitos tuvieron como finalidad principal despojarme de mis derechos hereditarios, empleándose para su consumación numerosas acciones delictivas con manifiesta complicidad de empresarios, abogados, médicos, escribanos y probablemente de personalidades de la política nacional”, indicó Esmeralda Mitre en la denuncia a la que accedió PERFIL y hoy está en manos de la Justicia.

Reiteró en la denuncia ante la UFEM que fue privada de una parte “esencial de la herencia” sobre el paquete accionario de KMB S.A. que a su vez detenta una parte importante sobre el multimedio S.A. LA NACIÓN, que se atribuyó el supuesto marqués Federico Spínola. En un artículo de Revista Noticias de abril de 2024, Franco Lindner aseguró que “en los papeles, Spínola hoy aparece como el mayor accionista individual del multimedios (...) ya que el 65 por ciento de los Saguier se divide entre todos los hermanos y la madre. El marqués cobra dividendos por ese rol de unos 4 millones de dólares anuales”.

Daniel Llermanos, ex juez, abogado de Esmeralda y quien la patrocina en la presentación ante la UFEM, dijo en esa nota: “A Spínola lo eligieron muy bien. Es alguien con plata, que puede justificar la compra, y además vive en el exterior y es difícil extraditarlo”.

Además, Mitre puntualizó que intentaron aplicarle “judicialmente una mordaza” para que no pueda expresarse y volvió a señalar el intento de internación compulsiva que sufrió en agosto de 2024.

Contra los jueces Maraniello y Páez Castañeda

La denuncia de Esmeralda Mitre también apunta al Poder Judicial, en particular a los jueces en lo Civil y Comercial Federal Alejandro Maraniello -quien en el mes de septiembre pasado falló a favor de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al rechazar la difusión de audios que tendrían su voz vinculados a la causa por supuestas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)- y el magistrado en lo Comercial Germán Páez Castañeda.

A Maraniello lo señaló por aparentar “no haber escuchado” que en la audiencia del 20 de septiembre de 2023, Julio Saguier la trató de “loca”.

En diálogo con PERFIL, Esmeralda Mitre afirmó que “la violencia de género atraviesa todas las capas sociales y está arraigada en la sociedad y en las instituciones”. “Desde que murió mí papá un grupo de personas pusieron en marcha un plan para perpetuar un despojo grotesco, pero esa violencia de género también es institucional porque hay jueces que no quieren ver o son cómplices, pasó con magistrados de primera instancia, de Cámara y de Casación”.

Esmeralda Mitre se preguntó cómo puede ser que el juez en lo Comercial Paez Castañeda no investigó lo que ella considera la adulteración en un libro contable que da cuenta de las acciones de su padre, Bartolomé, en el que afirmó que se “pegó un papel de una manera burda y grosera”.

Denunció tanto a Maraniello como a Paez Castañeda ante el Consejo de la Magistratura.

“Mi expectativa es que se haga justicia, son demasiados los daños. Y que por favor la justicia resuelva teniendo en cuenta los padecimientos. Esto es una cuestión de Estado”, sostuvo.

Mitre, una de las herederas del ex director del diario La Nación, adelantó a PERFIL que recurrió a la Corte Suprema porque considera que la integran “jueces honorables” y que va a plantear la nulidad de las resoluciones de los jueces Maraniello y Castañeda “para que otros colegas le indiquen todos los errores que han cometido en el procedimiento y que hagan justicia porque es lo que pone un límite a los poderosos que se quieren llevar todo por delante”.