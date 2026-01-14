La fiscal Paula Hertrig solicitó la elevación a juicio oral y público para el periodista y exdiputado Claudio Morgado y su pareja, Vanesa Moreno, en la causa en la que se los acusa de "estafas reiteradas" mediante el ofrecimiento de productos a precios bajos, que luego no se entregaban. Entre los argumentos de la defensa se apeló a la salud mental de la mujer, quien padece bipolaridad, pero su imputabilidad quedó confirmada por la pericia psiquiátrica oficial.

"La mercadería no existió y en consecuencia nunca fue entregada, desvaneciéndose de este modo la puesta en escena articulada por los incusos, generando con su ilícito accionar un detrimento patrimonial”, señala la resolución de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Distrito Boulogne - Villa Adelina, a la que tuvo acceso este medio. El caso se conoció en 2024, después de que Bárbara García, periodista y excompañera de trabajo de Morgado, radicara la denuncia.

Un informe médico podría generar un giro en la causa por estafas contra Claudio Morgado y su pareja

La acusación apunta contra Moreno como autora del delito y al expresidente del extinto INADI como partícipe necesario. Según la mecánica descripta por la fiscal, las víctimas creyeron "en el error motivado por el engaño típico desplegado" y realizaron los pagos por la confianza que el exconductor de televisión generaba en su entorno, lo cual determinante para la maniobra.

El documento señala que García habría abonado la suma de $435.000 en distintas transferencias, mientras que Delfina Rogers, otra de las damnificadas, pagó un total de $2.270.000. Entre otros testimonios incorporados se encuentra el de la periodista de investigación y escritora Ivy Cangaro, que señaló que fue víctima de un "sistema de engaños" basado en la venta de productos que nunca llegaban.

Los artículos ofrecidos eran productos de cuero, indumentaria deportiva de marcas internacionales o de tecnología, entre otros. Según indicaron García y Cangaro en entrevistas televisivas y a través de las redes sociales, existen más causas por estafas en contra de Morgado y Moreno que se tramitan en otros juzgados.

"Fui estafada por Claudio Morgado y su mujer. Desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía; él era mi compañero de trabajo en Uno más uno tres, en Extra TV. Hay mucha gente involucrada de parte mía", había contado la productora televisiva a TN. Además, explicó que cuando habló con Moreno sobre esas noticias, le manifestó que "eran producto de una cama que le habían hecho a su marido por cuestiones políticas".

Rogers, por su parte, contó que se comunicó con la pareja del exlegislador nacional por su amistad con Bárbara García y había efectuado la compra de los presuntos artículos con "ahorros que tenía". Otra de las perjudicadas fue la baterista Andrea Álvarez, exintegrante de Viuda e hijas de Roque Enroll y colaboradora de Soda Stereo, que reveló que nunca le devolvieron los 1.800 dólares que le transfirió por dos computadoras. "Comenzó a ponerme una excusa diaria; el modus operandi era usarlo a él de garantía", expresó en su momento.

Caso Morgado: la imputabilidad de Moreno

Cuando se conocieron las denuncias por estafa en 2024, el histórico conductor de Televisión Registrada salió a defenderse y dijo que su mujer padece un cuadro complejo de salud mental y que en el pasado ya había estado involucrada en este tipo de hechos. Incluso, relató que tomó la decisión de internar a Vanesa en una clínica psiquiátrica en Sarandí, algo que “no había querido hacer” hasta ese entonces.

“Me llama Vanesa, que me dice ‘me mandé una cagada’ y dijo que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí cayeron un millón de situaciones similares. Había pasado algo parecido hace dos años, que derivó en un informe de Telenoche, que fuimos sobreseídos porque yo le pagué a la persona damnificada", puntualizó.

En mayo del año pasado, Morgado y su mujer fueron citados a indagatoria por el presunto delito de estafas reiteradas. La fiscal Hertrig había ordenado que Moreno fuera sometida a una pericia psiquiátrica, realizada por la Dra. Roxana Lugarini, que concluyó que Vanesa Moreno “comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”, es decir, es imputable.

La defensa de la pareja contrató a un perito de peso para revisar técnicamente la pericia oficial y destacó en un contrainforme que era “clínicamente incompleto”, ampliando que, meses antes del estudio, se había incorporado en la causa un Certificado Único de Discapacidad (CUD) de Moreno por padecimientos mentales al sufrir un trastorno que limitaría sus actividades cotidianas y la toma de decisiones. En ese contexto, se pidió que el examen se realizara nuevamente.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de García, señaló que de la presentación efectuada se corrió vista a la perito oficial, que ratificó la imputabilidad de Moreno. "La fiscal de Boulogne consideró terminada la instrucción. La defensa apeló a la Fiscalía de Cámara, quien tambien rechazó el planteo para que se reabra y se haga una junta médica o nueva pericia psiquiátrica a Moreno. Cerrada la instrucción se va a juicio oral", anunció el letrado a través de la plataforma X.

Además, la fiscal descartó la versión de Morgado y consideró que “siempre estuvo en conocimiento del accionar de su mujer”, oficiando de "puente" para que ella pudiera captar la atención de las víctimas. Una fuente judicial sostuvo que la coexistencia de un CUD por salud mental y la declaración de imputablidad podría configurar una inconsistencia, pero independientemente de este punto, la decisión para elevar a juicio la causa está a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías Nro. 3 Departamental.

