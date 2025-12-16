La llegada de diciembre no solo activa la temporada de compras y regalos, sino también uno de los momentos de mayor actividad para el cibercrimen. En las últimas dos semanas, se registraron más de 33.500 correos electrónicos de phishing con temática navideña y más de diez mil anuncios falsos creados a diario en redes sociales, lo que confirma la intensificación de las estafas digitales en plena época festiva.

Las estafas más comunes del Black Friday 2025 y cómo detectarlas

Especialistas en ciberseguridad indican que, si bien las estafas no son un fenómeno nuevo, el uso de inteligencia artificial y automatización ha dado un giro a las tácticas de los estafadores, permitiendo crear mensajes más realistas, personalizados y difíciles de detectar, incluso para usuarios experimentados.

Por qué las estafas son más peligrosas este año

El contexto de urgencia propio de las fiestas —compras de último momento, envíos pendientes, promociones relámpago— es aprovechado por los estafadores para generar engaños cada vez más sofisticados. De acuerdo con el análisis de Check Point, muchos de los mensajes falsos imitan promociones de grandes cadenas comerciales, campañas solidarias inexistentes o avisos de entregas urgentes vinculadas a empresas de logística.

A diferencia de años anteriores, los correos y mensajes actuales presentan una redacción cuidada, ausencia de errores ortográficos y diseños visuales casi idénticos a los de marcas reales, lo que reduce las señales de alerta tradicionales.

Las tres estafas navideñas más comunes en 2025

1. Falsos avisos de entrega por SMS o WhatsApp

Los mensajes, generados mediante IA, simulan alertas de empresas de correo y logística como FedEx, UPS o servicios postales locales. Informan sobre un “paquete retenido” o “entrega fallida” e incluyen enlaces a sitios clonados donde se solicita el ingreso de datos personales o el pago de supuestos cargos.

2. Tiendas online falsas con apariencia profesional

Otra tendencia creciente es la creación de sitios fraudulentos que ofrecen “mega ofertas navideñas”. Muchos incorporan carritos de compra funcionales, correos de confirmación y hasta chatbots automatizados para simular atención al cliente, lo que genera una falsa sensación de legitimidad.

3. Sorteos y promociones engañosas en redes sociales

Plataformas como Instagram, Facebook y TikTok concentran sorteos falsos que clonan la identidad visual de marcas reconocidas. El engaño suele prometer premios atractivos y luego solicita una “tarifa mínima de envío” o datos personales. La mayoría de estas cuentas fueron creadas recientemente y carecen de historial real de actividad.

Señales de alerta para evitar caer en fraudes

- URLs sospechosas o con errores tipográficos

- Solicitudes de pago inusuales, como tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias directas

- Falta de canales oficiales de contacto, como teléfonos o direcciones verificables

- Cuentas sociales nuevas o sin actividad previa

- Mensajes con tono urgente o emocional, diseñados para generar presión

- Incongruencias entre el nombre del remitente y el dominio del correo o enlace

Las estafas navideñas se propagan por correo electrónico, SMS, redes sociales y anuncios pagos en buscadores. Organismos internacionales como el FBI y agencias de ciberseguridad de distintos países han emitido alertas sobre el aumento de estos delitos, instando a los usuarios a extremar precauciones durante las fiestas.

El uso de inteligencia artificial, voces deepfake y plataformas automatizadas permite a los estafadores operar a gran escala, multiplicando los ataques con bajo costo y alto impacto.

Cómo protegerse de las estafas navideñas

Los expertos coinciden en una recomendación básica: verificar siempre las ofertas en los sitios oficiales, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y desconfiar de premios o mensajes inesperados. En un contexto digital cada vez más sofisticado, la prevención sigue siendo la principal herramienta frente a un fenómeno que, año tras año, encuentra nuevas formas de engañar.

