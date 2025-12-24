Diciembre suele llegar con exceso. Exceso de ruido, de consignas, de compromisos, de luces que encandilan más de lo que iluminan. En nombre de la celebración, muchas veces se impone una coreografía ajena: hay que reunirse, hay que comprar, hay que brindar, hay que estar felices. Y en ese mandato, lo esencial queda relegado a un rincón, como un adorno fuera de temporada.

Pensar una Navidad minimalista no es pensar una Navidad austera ni triste. Tampoco es negar el encuentro ni el regalo. Es, simplemente, correr el eje: pasar del afuera al adentro, del volumen alto a la luz interna, del desborde al sentido.

En distintas latitudes del mundo, la Navidad se vive de maneras que sorprenden por su sencillez. En Japón, por ejemplo, no es una fiesta religiosa ni familiar en el sentido occidental. Es una fecha discreta, casi íntima, atravesada por pequeños gestos: una comida simple, una caminata nocturna, una atención especial al silencio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los países nórdicos, donde el invierno es largo y oscuro, la Navidad no compite con la noche: la acompaña. Velas, madera, mesas sin exceso. No hay espectáculo, hay abrigo.

En algunas regiones de Europa del Este, la tradición es dejar una silla vacía en la mesa, como símbolo de hospitalidad y memoria. En otros lugares, el regalo no es un objeto sino tiempo compartido, una carta, una canción.

Navidad minimalista

La celebración no se mide por la cantidad, sino por la presencia.

Traer esa mirada a nuestra cultura no implica copiar rituales ajenos, sino animarnos a una pregunta incómoda: ¿qué necesitamos realmente para celebrar?

Una Navidad minimalista no elimina los regalos; los resignifica. Regalar una planta es regalar cuidado y continuidad. Un pan dulce compartido es historia, infancia, conversación. Una canción, un disco, un libro, un texto escrito a mano no ocupan espacio en el cuerpo, pero expanden el alma. Son regalos que no pesan, no caducan, no exigen.

Menos paquetes, más intención.

El minimalismo navideño no es una estética de revista: es una actitud. Es elegir no saturar los sentidos para poder escuchar. Es permitir que el silencio también tenga lugar en la mesa. Es aceptar que no todas las Navidades son iguales, ni deben serlo. Algunas se viven en familia, otras en soledad, otras con amigos, con animales, con recuerdos. Todas son válidas, si hay honestidad.

No hace falta un árbol monumental ni una casa iluminada como un escenario. A veces alcanza con una luz encendida a tiempo, una charla sin apuro, una música que no compita con las palabras. A veces, incluso, la Navidad es simplemente no huir de uno mismo.

En un mundo que confunde celebración con exceso, bajar el volumen puede ser un gesto revolucionario. Elegir menos no es perder: es ganar claridad. La Navidad no necesita ruido para existir. Necesita decisión. Decidir estar. Decidir cuidar. Decidir agradecer.

Quizás este año la verdadera celebración no esté en lo que se muestra, sino en lo que se guarda. En esa luz interna que no se compra ni se impone, pero que, cuando aparece, ilumina mucho más que cualquier guirnalda.

Porque, al final, celebrar no es acumular. Celebrar es habitar.

