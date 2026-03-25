Una “memoria completa” muy sesgada

En este 24 de marzo de 2026, el actual gobierno emitió un video institucional sobre la fecha que se conmemora, agregándole al habitual “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” la palabra “completa”. El tema abordado es altamente sensible, ya que se refiere a una de las páginas más terribles de nuestra historia. Por la magnitud de la temática tratada, los aspectos sobre lo ocurrido durante la dictadura militar y los años previos exigen un análisis sólido y minucioso.

Obviamente, esto escapa a la pretensión de esta breve nota referida al mencionado video. Nuestra intención está acotada a examinar solo uno de los aspectos de éste: su texto introductorio. Desde nuestro punto de vista, a pesar de presentarse como ofreciendo una “memoria completa” de los años 70, el texto incurre en evidentes sesgos.

Antes de tal examen, debemos recordar que, para esta misma época del año 2025, el gobierno había difundido otro video de similar carácter, en el cual el intelectual derechista Agustín Laje exponía su interpretación de lo ocurrido en aquella época. Como por cierto disentíamos con esa interpretación, publicamos en este mismo medio una nota en la cual cuestionábamos tal perspectiva. En esa nota, titulada Laje y ‘la teoría de los múltiples demonios, señalábamos el sesgo que éste le imprimía a su argumentación. (https://www.perfil.com/noticias/opinion/laje-y-la-teoria-de-los-multiples-demonios.phtml ).

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En efecto, en ese video, por ejemplo, el licenciado Laje recurría a algunos fragmentos del fallo del juicio a la Juntas Militares, la causa 13/84. Sin embargo, a pesar de sostener que intentaba ofrecer una “versión completa” de los hechos, omitía fragmentos altamente esclarecedores y que no dejaban dudas del accionar del gobierno militar de la época.

Nos vimos así en la obligación de recordar algunos fragmentos de la causa 13/84 como el siguiente: “Contemporáneamente a los acontecimientos narrados, se produjeron otros hechos que, en cuanto aparecen vinculados con ellos, adquieren especial trascendencia, pues conducen a inferir que los secuestrados que no fueron puestos en libertad, ni a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ni sometidos a proceso, fueron eliminados físicamente”. Al que le interese, esa nota está al alcance de cualquier lector en la versión digital de la misma Pasando ahora al video de este año 2026, este dura 75 minutos, de los cuales poco más de dos de ellos lo ocupa el texto introductorio y el resto está cubierto por dos testimonios. Ese escrito oficia como una especie de prólogo, dando un marco conceptual dentro del cual los testimonios deberían ser considerados. Como en esta nota nos centramos en ese texto, consideramos necesario recordar brevemente el contenido de este y de su línea argumental.

El escrito consta de 5 párrafos. En el primero, se acusa a quien gobernaba el país en el año 2003 de que “lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70”.

Obviamente, sin mencionarlo, se refiere a la presidencia de Néstor Kirchner. Acorde con esto, en el segundo se señala que, como consecuencia de querer consolidardicho“relato”, “miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrilleros-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas”.

Frente a ese “relato” supuestamente sesgado en que habría incurrido el kirchnerismo, en el tercer párrafo se menciona que el actual gobierno “se dispuso por primera vez a dar vuelta la página, dando visibilidad a la historia completa”. En consonancia con esto, en el cuarto párrafo se afirma que “este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas”.

Por último, en el quinto párrafo, se menciona que este gobierno ha convocado “a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio”, a continuación de lo cual se desarrollan extensamente dos de ellos.

En suma, es un texto breve, bien ordenado y con una línea argumental clara: en los dos primeros párrafos se señala un supuesto “relato” sesgado del kirchnerismo; por contraposición, en los dos siguientes se postula brindar una versión “completa”; en el último, se señala la existencia de testimonios acordes con lo que se estuvo sosteniendo anteriormente (cuyo ejemplo serían las dos exposiciones que siguen).

No sabemos si en este caso el autor intelectual del texto es también el licenciado Laje, pero el carácter general del texto es similar a lo propuesto en el video del año anterior y, desde nuestro punto de vista, también como este ofrece claros sesgos. A continuación, pasaremos a relevar algunos, pero antes de ello debemos formular una fundamental aclaración. Tenemos una postura independiente, no pertenecemos al kirchnerismo, ni a ningún otro grupo político.

Entendemos que la denuncia a las violaciones de derechos elementales de las personas no es patrimonio del kirchnerismo ni de ningún grupo político en particular, sino del conjunto amplio de la ciudadanía. Por ello, no intentamos aquí defender la versión kirchnerista de lo ocurridoy dejamos dicha tarea a miembros de esa tendencia. Aquí solo nos limitamos a señalar el sesgo del texto introductorio del video.

En el primer párrafo, al referirse al “relato” kirchnerista, se señala que este versa sobre “los trágicos acontecimientos de la década del 70”. Esta forma de encarar lo desarrollado por un “relato” al cual se pretende cuestionar es totalmente vaga, ya que sería esperable que aunque fuera escuetamente se dijese qué es lo que se interpreta que este sostiene.

Al no aclarar cuáles serían esos “trágicos acontecimientos” no se sabe a qué se está refiriendo. ¿Son los miles de personas secuestradas, torturadas y asesinadas durante la dictadura? ¿Son personas que se reconoce que murieron bajo la dictadura, pero se piensa que ni fueron tantas, ni murieron en crueles circunstancias? ¿Son estas y otras víctimas más? ¿Cuáles? Ya que aquí lo que está en disputa es lo que realmente sucedió en los años 70, cabría esperar que se dijese claramente, sin eufemismos, a qué se refiere y no que confusamente se señalase “trágicos acontecimientos”.

En el segundo párrafo se habla de “víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas”. Nuevamente, la gravedad del tema exige mayor claridad y no moverse con sobreentendidos. Lo más claro parece ser “los grupos guerrillero-terroristas”, que se referiría a Montoneros y al ERP.

Sin embargo, hay menos claridad sobre las otras dos entidades aludidas, aunque cabría suponer que lo “paraestatal” sería la Triple A y lo “estatal” la dictadura militar. Lo interesante del caso es que planteado así las tres entidades formarían un conjunto indiferenciado, una confusa mezcla, sin poder adjudicar claras responsabilidades a cada una. Además, no deja de ser curioso que, al autor del texto, que en general se maneja con implícitos, le haya parecido que con poner “guerrillero” era insuficiente y debía señalarse “guerrillero-terroristas”.

Ahora bien. Si en los dos primeros párrafos el sesgo interpretativo es manifiesto, desde nuestro punto de vista, en el cuarto alcanza ribetes sorprendentes. Allí se dice “a 50 años del inicio del régimen cívico-militar”. Es decir, se inició simplemente un “régimen”, no una “dictadura”. Si un extranjero que no conociese nuestra historia leyese este texto introductorio, jamás se enteraría de que aquí existió una dictadura.

Recordemos que la información de que se dispone es abrumadora, verificada una y otra vez, en el sentido de que fue una dictadura durante la cual se secuestró, torturó y asesinó a miles de personas.Por cierto, para que quede clara nuestra posición, esto no significa que no deba analizarse con detenimiento las responsabilidades de los grupos guerrilleros y de organizaciones paraestatales como la Triple A (y otras similares). Lo que no nos parecede ningún modo correcto es mezclar todo y no deslindar con total claridad, sin eufemismos, qué papel cumplió cada uno.

Sabemos que es un tema sensible, pero entendemos que justamente por eso merece ser abordado seriamente, con la mayor objetividad posible, sin sesgos de ningún tipo. Pero ¿es serio ocuparse de señalar que ciertos grupos no solo fueron “guerrilleros” sino también “terroristas” y al mismo tiempo olvidarse totalmente de que existió un “terrorismo de Estado”? ¿Qué clase de “memoria completa” nos ofrece un texto que trata lo ocurrido en los años 70 y ni una vez, ni una sola y humilde vez, menciona la palabra “dictadura”? ¿Realmente se puede considerar a esta “una visión integral y respetuosa de aquellos años”?



* Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA)

