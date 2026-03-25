A 50 años del golpe, crece la polarización y se tensiona el debate sobre la memoria

En su programa, Marcelo Longobardi sostuvo que la Argentina volvió a caer en un nivel alto de degradación del debate político en una fecha profundamente emotiva. El eje estuvo puesto en cómo distintos sectores utilizaron la conmemoración con fines partidarios.

Memoria, uso político y tensiones en el presente

Se reavivó el debate en torno a la idea de memoria completa, un concepto que aparece como razonable dentro de la discusión histórica, pero que volvió a ser utilizado en clave política en medio de un clima de fuerte polarización.

El presidente Javier Milei recordó la figura de Raúl Alfonsín, en un gesto que fue valorado como apropiado dentro de la jornada. Sin embargo, el resto de las intervenciones políticas derivaron en cruces y posicionamientos enfrentados.

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La movilización central se convirtió en una crítica al Gobierno y en una defensa de Cristina Kirchner. En paralelo, desde el oficialismo también se plantearon consignas políticas que alimentaron la confrontación.

A 50 años del Golpe y con una Plaza de Mayo, comenzó el acto para blindar la Memoria

En ese contexto, se refuerza la idea de que el Gobierno presenta inclinaciones autocráticas, mientras que sectores del peronismo y La Cámpora utilizaron el acto para establecer comparaciones con etapas políticas recientes.

Desde el oficialismo se difundió un video extenso, con testimonios que buscaban instalar la idea de una historia completa. Sin embargo, se cuestiona la ausencia de una condena explícita al golpe, lo que introduce dudas sobre el enfoque del mensaje.

El resultado es un escenario donde todos los sectores buscan imponer su propia narrativa en una fecha de enorme peso simbólico. La conmemoración queda atravesada por disputas políticas que desdibujan su sentido original.

En ese marco, las intervenciones más acotadas del propio Milei en redes sociales aparecen como uno de los pocos gestos moderados. Allí incluyó referencias a la inflación y mensajes con tono político.

BR/ff