Caso Libra: revelan negocios con la imagen de Milei y pagos en criptomonedas

En su programa, Marcelo Longobardi advirtió que el caso Libra suma elementos cada vez más delicados y que se trata de un asunto muy serio que requiere explicaciones no solo del Gobierno, sino del propio presidente. El eje está puesto en la utilización de su imagen y en posibles negocios asociados.

Merchandising, vínculos comerciales y acceso pago al Presidente

Aparecieron videos en los que Javier Milei promovía charlas y cursos para hacerse millonarios impulsados por la consultora de Novelli. Este material vuelve a poner en foco la relación entre el mandatario y ese entorno.

Se conoció que Novelli, junto a un empresario chileno, había propuesto desarrollar un esquema de merchandising vinculado a Milei. Entre los productos figuraban monedas de oro, remeras, gorros y hasta bebidas energizantes.

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LIBRA acerca a Milei al abismo

La iniciativa recuerda a modelos ya vistos en la política internacional, donde la imagen de los líderes se convierte en una marca comercial. El caso remite a experiencias similares en Estados Unidos, donde figuras políticas monetizan su identidad con distintos productos.

Incluso existió una reunión el 10 de noviembre de 2024 en la residencia de Olivos para analizar este proyecto. El encuentro, que tuvo lugar tras una actividad previa, forma parte de los elementos que alimentan la controversia.

En paralelo, surge otra revelación clave: Novelli habría vendido exclusividad para acceder a Milei, cobrando esos vínculos en criptomonedas. Este dato introduce un componente aún más sensible dentro del caso.

La combinación de negocios, imagen presidencial y posibles pagos por acceso plantea interrogantes de fondo. El tema escala en relevancia y expone la necesidad de explicaciones claras por parte del Gobierno.

BR/ff