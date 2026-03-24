Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Irán atacó Israel y estados del Golfo

Tras de 25 días de hostilidades ininterrumpidas, y en medio de presuntas negociaciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que implicarían "puntos de acuerdo importantes" con un alto mando iraní, Irán volvió a atacar a Israel con tres oleadas de misiles a primera hora de este martes.

Si bien el mandatario estadounidense afirma que se están dando conversaciones con la República Islámica para llegar al fin de la guerra, es válido mencionar que Irán negó el presunto diálogo, de la misma manera que Israel no se sumó a las declaraciones y advirtió que continuará atacando territorio iraní y libanés.

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Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente en Perfil.com:

07.22: Emiratos Árabes reportó nuevos ataques con misiles y drones

En el inicio de la que ya es la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, desde el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes afirmaron que sus sistemas de defensa aérea respondieron a nuevos ataques con 5 misiles balísticos y 17 drones disparados hacia la nación del Golfo.

A partir de este nuevo ataque, el número de proyectiles disparados contra los Emiratos Árabes Unidos se elevó a 372, junto a 1806 drones, desde el inicio de la guerra.

07.09: Irán lanzó ataques contra Israel y estados del Golfo

Durante las primeras horas de este martes, entrando al día 25 de la guerra en Medio Oriente, Irán lanzó tres oleadas de misiles contra Israel, los cuales habrían impactado en el norte del país, según indicó el Comando del Frente Interno israelí, escuchándose también una explosión en el centro de Tel Aviv.

Las fuerzas iraníes también apuntaron contra los estados árabes del Golfo Pérsico. Dichos ataques se produjeron solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que había mantenido "conversaciones muy buenas" con un respetado líder de Irán para poner fin a la guerra.

"No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos", sostuvo a través de su cuenta de X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, asegurando que se trató de una noticia falsa para intentar controlar el precio del petróleo y calmar los mercados financieros.

Desde su lugar, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se alineó al anuncio de Trump y, por el contrario, advirtió que continuará atacando a Irán y Líbano. "Hay más por venir", aseguró el funcionario israelí en medio de la escalada del conflicto.