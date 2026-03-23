A cuánto cerró el dólar Blue hoy, lunes 23 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto ceró el dólar Oficial, hoy lunes 23 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 23 de marzo el dólar blue cerró a $1.360 para la compra y $1.410,00 para la venta

El mercado arranca la semana en alza y crecen las oportunidades en bonos en dólares

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, lunes 23 marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 23 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.403,40 para la compra y $1.422 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 23 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 23 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 23 de marzo a $1.468 para la compra y $1.470,50 para la venta

El Gobierno busca reducir la planta de empleados del Estado en un 10 por ciento en 2026\

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 23 de marzo en $1.478,10 para la compra y $1.478,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 23 de marzo a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

Salarios vs canasta: el sueldo privado empata con la inflación, pero cubre menos servicios

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 600 puntos básicos este lunes 23 de marzo.