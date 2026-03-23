El mercado arranca la semana en alza y crecen las oportunidades en bonos en dólares

En el inicio de una semana corta bursátil, el mercado muestra señales positivas tanto a nivel internacional como local. En diálogo con Canal E, el analista financiero Nicolás Borra, el contexto externo y algunos factores locales abren oportunidades en acciones y bonos en dólares.

El especialista destacó que el escenario global está influenciado por un posible acercamiento geopolítico que impacta directamente en los precios de los activos y en el comportamiento de los inversores.

Mercados internacionales: petróleo en baja y acciones en alza

El mercado global comenzó la semana con optimismo tras señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán. “Tenemos una semana que larga fuertemente positivo”, explicó Borra. En ese marco, el precio del petróleo comenzó a retroceder, perforando los 90 dólares por barril. Al mismo tiempo, los principales índices de Wall Street registraron subas cercanas al 1,5%.

“Vemos que la bolsa americana, el S&P 500 y el Nasdaq están subiendo, principalmente en activos que estaban muy golpeados”, detalló.

El oro: oportunidad a pesar de la caída

En contraste, el oro continúa en baja, afectado tanto por expectativas de tasas como por ventas de países asiáticos. Sin embargo, Borra considera que puede ser una oportunidad de inversión. “En el largo plazo es el único activo de refugio mundial”, afirmó.

En ese sentido, recomendó posicionarse a través de instrumentos financieros como ETF o CEDEARs en lugar de comprar oro físico, debido a los costos y la menor liquidez.

Acciones y Merval: protagonismo del sector bancario

A nivel local, el Merval muestra una tendencia positiva cercana al 2%, con fuerte impulso del sector bancario. Esto se explica por un contexto internacional más estable y por la expectativa de tasas menos restrictivas, lo que mejora las valuaciones.

“Ante una desescalada podemos ver estabilidad en tasas y eso favorece a los activos argentinos”, señaló.

Bonos en dólares: las mejores oportunidades del mercado

Para el analista, los bonos en dólares son actualmente la opción más atractiva dentro de la renta fija local. “Si hablamos de activos de renta fija, los bonos en dólares son hoy en día lo más atractivo”, sostuvo.

Entre las opciones, destacó los bonos cortos como el Bonar 2027 para perfiles conservadores, mientras que para inversores con mayor tolerancia al riesgo recomendó bonos más largos como el 2035, 2038 o 2041.

Carry trade y tasas: crece la cautela

En cuanto a estrategias en pesos, Borra advirtió sobre los riesgos del carry trade en el contexto actual. “Un leve movimiento del dólar te puede comer las ganancias de un mes en un día”, explicó.

En cambio, recomendó alternativas como el mercado de cheques electrónicos, con tasas más elevadas y plazos cortos.

Perspectivas: dólar estable y foco en el ciclo electoral

El analista anticipó que el dólar podría mantenerse estable en el corto plazo por la liquidación del agro, aunque advirtió sobre posibles subas posteriores. “Es posible que veamos al dólar en torno a los 1.500 pesos luego de la cosecha”, indicó.

De cara al futuro, remarcó que el factor electoral será clave para las inversiones de mediano plazo, especialmente en bonos más largos.