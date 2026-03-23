Cómo impacta el aumento en el precio del petróleo a la constante caída del consumo

El dueño de un supermercado mayorista, Nicolás Vaccaneo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la caída del consumo, la suba de costos logísticos y la menor capacidad de stockeo siguen tensionando al supermercadismo mayorista.

Nicolás Vaccaneo explicó que el encarecimiento del petróleo no solo impacta en los fletes, sino también en múltiples insumos de uso cotidiano en la cadena comercial. “El tema del petróleo afecta tanto lo que es el tramado, la mercadería, los fletes, pero también insumos. Hay muchos productos que tienen bases de plástico, tapitas de plástico, o que se usa el plástico como aquellas bolsas de residuos, hay varios productos que tienen el plástico que viene del petróleo como insumo”, sostuvo.

El traslado a precios y la precaución de los comercios

De todos modos, aclaró que el traslado a precios todavía no fue tan fuerte como podía esperarse: “Ha habido algunos aumentos, pero te diría que igualmente no fue tanto”. Incluso remarcó que las empresas proveedoras hoy dudan antes de remarcar por temor a seguir deprimendo las ventas: “Hay empresas que incluso ni aumentan. Las empresas proveedoras nuestras lo piensan dos veces antes de aumentar”.

Esa cautela, según Vaccaneo, está directamente vinculada con el freno del consumo. En su diagnóstico, el mercado enfrenta una lógica defensiva en toda la cadena: “Es como que también hay un temor a aumentar porque si la venta está baja, con un costo más alto va a estar más baja”.

Fuerte reducción del stock a la hora de trabajar

Otro eje central del momento es la necesidad de liquidez. En este contexto, remarcó que hoy el negocio opera con menos margen de maniobra y menor volumen de mercadería almacenada que en años anteriores. “Hoy estamos trabajando con mucho menos stock de lo que teníamos en el 2023, 2024”, señaló. Y agregó: “Es superimportante la liquidez”.

El entrevistado también alertó sobre señales de tensión financiera cada vez más visibles entre clientes y operadores comerciales. “He sabido todos los problemas que hay de atraso en los pagos, o empiezan a haber más casos de clientes rechazados”, dijo.