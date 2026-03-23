Roberto Rojas ante la caída del consumo: “No hay respuesta desde la macroeconomía”

El cierre de locales en las principales avenidas comerciales del país encendió una señal de alarma sobre el estado del consumo y la actividad económica. Según datos recientes, la cantidad de comercios vacíos creció con fuerza en zonas clave como Avellaneda, Cabildo, Corrientes y Santa Fe.

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Rojas advirtió que la situación responde a una combinación de caída del consumo, altos costos financieros y una apertura comercial que impacta de lleno en el entramado productivo local.

Caída del consumo y deterioro del comercio

Rojas fue contundente al describir el escenario actual: “Estamos en un momento crítico”. Según explicó, la baja del consumo se mantiene mes a mes y ya afecta tanto al sector productivo como al comercial.

“Estamos viendo cómo viene cayendo el consumo y cómo la dinámica productiva se viene bajando”, sostuvo, al tiempo que remarcó la falta de respuestas desde la macroeconomía para resolver problemas concretos de la micro.

Tasas altas y falta de financiamiento

Uno de los principales obstáculos para los comercios es el acceso al crédito. Las altas tasas de interés encarecen el capital de trabajo y dificultan sostener la operatoria diaria.

“Terminamos trabajando para el sector financiero y no para el sector comercial o productivo”, explicó Rojas, en referencia al impacto del financiamiento caro. Además, señaló que los desfasajes entre cobros y pagos obligan a las empresas a recurrir al crédito en condiciones desfavorables.

Importaciones y presión sobre la industria local

El economista también apuntó contra el modelo de apertura comercial, que facilita el ingreso de productos más baratos, especialmente de origen chino. Según explicó, este tipo de políticas puede ayudar a contener precios en el corto plazo, pero genera efectos negativos en la economía local.

“El 78% de la actividad económica se explica por el comercio local y las pymes”, remarcó. En ese sentido, advirtió que una apertura indiscriminada puede derivar en más desempleo y menor recaudación.

Competencia desigual y subsidios externos

Rojas también cuestionó la idea de que los productos importados compiten en igualdad de condiciones. “¿Por qué debemos pensar que los empresarios del exterior no son subsidiados?”, planteó, al referirse al caso de China.

El economista explicó que existen subsidios indirectos en energía, tipo de cambio y estructura productiva que permiten ofrecer precios más bajos.

Tipo de cambio, inflación y pérdida de competitividad

Otro punto clave es el atraso cambiario. Según Rojas, mantener el dólar contenido genera un problema de inflación en dólares que afecta la competitividad.

“En vez de inflación en pesos, estamos teniendo alta inflación en dólares”, afirmó.