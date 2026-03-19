El economista e investigador, Nicolás Sidicaro, conversó con Canal E y se refirió al cierre masivo de empresas en Argentina y advirtió sobre una transformación estructural del modelo productivo, en un contexto de ajuste fiscal, apertura económica y deterioro del consumo.

Según detalló Nicolás Sidicaro, el fenómeno es persistente y no coyuntural. "Lo que estamos observando es que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en adelante se perdieron aproximadamente 22.600 empresas".

El cierre de empresas se mantiene a lo largo del mandato

Además, subrayó que no se trata de una caída puntual: "No solamente en el primer periodo, sino que viene sostenidamente cayendo a lo largo de toda la presidencia de Javier Milei".

El dato más crítico, mencionó Sidicaro, es la comparación histórica. "Es el Gobierno que mayor cantidad desde el punto de partida que tuvo hasta hoy, es el Gobierno que mayor cantidad de empresas perdió", planteó.

La comparación con el gobierno de Alberto Fernández

Sobre la misma línea, indicó que incluso por encima de la gestión anterior: "Alberto Fernández, que tuvo el problema de la pandemia, perdió menos empresas en el mes 25 que lo que estamos perdiendo hoy en día".

El entrevistado explicó que el fenómeno responde a múltiples variables económicas. "Eso tiene que ver con muchas cosas, un poco una crisis generalizada del ingreso y del consumo, otra parte de la apertura económica", sostuvo, lo que genera un impacto directo sobre la actividad productiva.

En ese sentido, destacó que la política económica actual priorizó ciertos objetivos: "El Gobierno se concentró fuertemente en lo que es la baja de la inflación y la normalización de algunas variables macroeconómicas".