Fernando Pedrosa advirtió frente a la escalada del conflicto: “Estados Unidos necesita mostrar que ganó”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Fernando Pedrosa aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Irán “no está estancada”, sino en una fase crítica de redefinición política.

Según explicó, “está complicada”, marcando que, si bien hubo avances militares, el plano político sigue abierto. En esa línea, destacó que Washington logró imponerse en el terreno bélico: “Estados Unidos ha obtenido con Israel una victoria en lo militar”, al debilitar las capacidades estratégicas iraníes.

Sin embargo, el analista remarcó que el conflicto mutó hacia una dinámica más compleja. “Irán no tiene nada como para proyectar una resistencia simétrica”, afirmó, aunque advirtió que Teherán mantiene una estrategia indirecta: generar impacto económico y político global a través de acciones menores pero de alto efecto.

Una guerra sin cierre político claro

Pedrosa subrayó que el principal problema para Estados Unidos es consolidar una narrativa de triunfo. “Estados Unidos necesita algún símbolo que diga gané”, explicó, en referencia a la necesidad de mostrar resultados concretos tanto a nivel internacional como interno.

En ese sentido, indicó que las acciones iraníes buscan elevar el costo del conflicto: “apostando no a vencer militarmente, sino a generar preocupación en el mercado”, lo que incluye tensiones en el petróleo y presión sobre aliados occidentales.

El especialista también analizó las exigencias impuestas por Washington, calificándolas como extremadamente duras. “Si Irán aceptara esos 15 puntos así como están, sería una declaración de su derrota absoluta”, sostuvo, aludiendo a condiciones como abandonar el programa nuclear y limitar su capacidad misilística.

Negociaciones inciertas y un final abierto

Sobre el plano diplomático, Pedrosa fue claro: no hay negociaciones formales, aunque sí contactos preliminares. “Hay algunos intentos de conversaciones que no son negociaciones”, explicó, dejando en evidencia la fragilidad del diálogo entre ambas partes.

A su vez, destacó que tanto Irán como Estados Unidos enfrentan limitaciones. Mientras Teherán busca recuperar en la mesa lo que perdió en el campo militar, Washington necesita mostrar resultados políticos, especialmente de cara a su electorado.

El analista también puso en duda uno de los objetivos más ambiciosos planteados por el presidente Donald Trump: “El cambio de régimen es muy difícil que se produzca”, afirmó, señalando una posible sobreestimación inicial.

Finalmente, describió el escenario actual como completamente incierto: “La moneda está como en el aire”, comparando la situación con un desenlace imprevisible donde cualquier movimiento puede cambiar el rumbo del conflicto.

