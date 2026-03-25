José Luis Belluscio: “La vitivinicultura está pasando por un momento bastante complicado”

La industria vitivinícola atraviesa una etapa crítica en Argentina, con señales de deterioro en sus tres principales fuentes de ingresos: mercado interno, exportaciones y enoturismo. En este contexto, el análisis del periodista especializado José Luis Belluscio aporta una mirada integral sobre un sector que históricamente fue emblema productivo.

“La vitivinicultura está pasando por un momento bastante complicado”, sostuvo Belluscio, quien explicó que el consumo interno no logra recuperarse. “No termina de arrancar”, citó en relación a la visión del presidente de Bodegas de Argentina, destacando que la caída del consumo per cápita se arrastra desde principios de los 2000, con excepción del repunte registrado durante la pandemia.

Caída sostenida y pérdida de competitividad

El escenario externo tampoco ofrece alivio. “Estamos desde el año 2011 en decrecimiento en exportaciones vitivinícolas”, remarcó, incluyendo no solo vinos fraccionados sino también granel, mosto y derivados. Esta tendencia refleja una pérdida sostenida de competitividad frente a otros mercados internacionales.

A esto se suma el impacto de la inflación. “La inflación ha hecho estragos”, afirmó Belluscio, al explicar cómo el aumento de costos elevó los precios finales, afectando tanto el consumo local como la capacidad exportadora. En ese sentido, señaló que Argentina dejó de ser competitiva en segmentos clave: “Hemos perdido la categoría de vinos entry-level”, aquellos de precio accesible que suelen ser puerta de entrada en mercados externos.

El problema, según el especialista, no es solo local. Si bien la caída del consumo de vino es una tendencia global, “otros países tienen una preparación un poco mejor que la nuestra”, lo que deja a Argentina en una posición más débil.

Enoturismo en retroceso y comparación internacional

El enoturismo, que supo ser uno de los pilares del crecimiento reciente, también muestra señales de retroceso. “El enoturismo también está en caída, lamentablemente”, indicó Belluscio, atribuyendo parte del fenómeno al encarecimiento del país para visitantes extranjeros.

En esa línea, el periodista fue contundente: “Somos un país caro para muchos habitantes de muchos países en el mundo”, lo que dificulta sostener el flujo turístico que impulsó a la industria hasta 2022.

La comparación internacional termina de dimensionar el problema. “Podías ver en Europa vinos entre 5 y 12 euros… y la verdad, la calidad europea ganaba”, explicó, evidenciando la dificultad de competir en precio y calidad al mismo tiempo.

En síntesis, la vitivinicultura argentina enfrenta un combo adverso: caída del consumo, pérdida de mercados externos y un contexto macroeconómico que encarece la producción. La recuperación, coinciden los expertos, dependerá de mejorar la competitividad y estabilizar las variables económicas.

