Henrik Rehbinder: “Hay diferencias que son irreconciliables entre ambas propuestas”

La política exterior de Estados Unidos atraviesa un momento de alta incertidumbre, con negociaciones tensas en Medio Oriente y un liderazgo cuestionado. En este contexto, Henrik Rehbinder, periodista radicado en Los Ángeles, analizó en Canal E el escenario actual y el impacto en la figura de Donald Trump.

“Por un lado estamos con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, explicó, al detallar un conflicto marcado por posturas irreconciliables. Según indicó, “hay diferencias que son irreconciliables entre ambas propuestas”, lo que dificulta cualquier acuerdo diplomático.

El periodista describió un clima de incertidumbre que va más allá del conflicto bélico: “Lo que se llama la neblina de guerra… es la neblina de la negociación”, afirmó, en referencia a los constantes cambios de postura del presidente.

Volatilidad política y tensión internacional

Uno de los puntos más críticos es la falta de coherencia en el discurso oficial. “Trump… ha dicho que un día que ganó la guerra, otro que va a bombardear… y otro que da cinco plazos”, señaló Rehbinder, evidenciando contradicciones que generan incertidumbre tanto a nivel político como económico.

En paralelo, destacó una desconexión entre las partes en conflicto: “Trump dice que hay negociaciones y los iraníes dicen que no hay negociaciones”, lo que profundiza la desconfianza internacional.

El impacto también se refleja en los mercados financieros. “Estamos teniendo subas y bajas de 700 puntos”, explicó sobre la volatilidad en Wall Street, influenciada por los mensajes cambiantes del líder republicano.

Caída en las encuestas y pérdida de confianza

En el plano interno, la imagen de Trump muestra signos de desgaste. “La gente está perdiendo confianza”, aseguró Rehbinder, al analizar la percepción pública.

Según detalló, uno de los problemas es la inconsistencia en su liderazgo: “Un día una cosa, otro día otra cosa”, lo que debilita la imagen de firmeza que supo construir.

Los números respaldan esta tendencia. “El nivel de apoyo de él es del 36%”, indicó, con niveles aún más bajos en temas económicos. Además, subrayó pérdidas electorales recientes: “Parecería que ni los vecinos de Trump lo quieren”, en alusión a derrotas en distritos clave.

Finalmente, el análisis incluyó el impacto internacional, especialmente en países alineados con Washington. “Esto coloca a Milei en una situación única”, sostuvo, al referirse al vínculo entre Argentina, Estados Unidos e Israel.

El escenario, concluyó, combina tensión geopolítica, volatilidad económica y desgaste político, configurando un panorama incierto de cara a las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.