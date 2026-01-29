El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E y trazó un diagnóstico sobre la coyuntura política argentina, la imagen del presidente Javier Milei, la situación de la oposición y el impacto que pueden tener las variables económicas y sociales en el mediano plazo.

“Hoy el escenario está plenamente polarizado”, afirmó Eduardo Ibarra, y explicó que el esquema político cambió respecto de las elecciones de 2023: “Lejos de aquel escenario de 3 tercios del 2023 donde en las últimas elecciones a presidente, el escenario político estaba dividido en 3”.

La Libertad Avanza como único representante de la centro derecha

Según analizó, el oficialismo logró consolidar su liderazgo dentro del espacio de centro-derecha: “Hoy por hoy la centro derecha está representada completamente por La Libertad Avanza y en este caso la figura del presidente Milei como un líder consolidado de esa fuerza”. En contraste, remarcó las dificultades del peronismo: “Fuerza Patria y el peronismo tienen un liderazgo, yo diría, compartido, todavía no resuelto, una interna no resuelta entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof”.

Ibarra detalló los últimos datos de opinión pública relevados en enero: “Las últimas mediciones del mes de enero, encuestas de opinión pública tomadas entre el 5 y el 15 de enero, no hace tanto tiempo, bastante frescas, a Milei lo sitúan en una situación bastante estable”. En ese sentido, precisó: “50% de imagen positiva y un 47% de imagen negativa, lo que daría un diferencial de imagen neta de más 3 positivas”.

La continuación de la brecha

Luego, manifestó que esos números reflejan la división social: “Son números que reflejan esa polarización que hoy está manifestándose en la sociedad, esa división, ese a u b, ese blanco y negro”.

Al comparar con otros dirigentes, el entrevistado señaló: “Vemos que sigue liderando Javier Milei con este porcentaje”. Sobre la misma línea, agregó que Patricia Bullrich aparece en segundo lugar, mientras que en la oposición los diferenciales negativos son mayores: “Azel Kicillof con una imagen positiva del 40% y una imagen negativa del 55%”. Por otro lado, “Cristina Kirchner con un 38% y un 58%, una imagen negativa de 20 puntos”.

A su vez, subrayó que la ventaja electoral del oficialismo es circunstancial: “Si en un escenario hipotético de que las elecciones fueran hoy, por espacios políticos, la intención de voto, daría unos 10 puntos de diferencia a favor de La Libertad Avanza”.