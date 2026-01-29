El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y advirtió sobre un escenario político y social complejo en Argentina, atravesado por la discusión de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, las tensiones con los gobernadores, el rol del sindicalismo y una economía que, según sostuvo, muestra una fuerte desconexión entre los logros macroeconómicos y la realidad cotidiana.

En relación con el intento oficial de avanzar con consensos parlamentarios, Roberto Bacman planteó que, “es difícil alinear los consensos”, y remarcó que la legislación laboral vigente tiene raíces históricas profundas. “Pensemos que esta ley laboral que hoy rige parte desde el año 46, que empezó el gobierno de Juan Domingo Perón”, explicó.

Ideas coincidentes en la necesidad de una modernización

Asimismo, reconoció que existen aspectos de la normativa que requieren actualización, pero advirtió sobre el impacto social y político del proyecto. “Es cierto, y lo reconocen gobernadores, lo reconocen peronistas, lo reconocen también las propias centrales y locales, que la ley laboral necesita unas modernizaciones”, afirmó.

Sin embargo, Bacman señaló puntos sensibles como el financiamiento del Fondo de Cese Laboral: “Una buena idea, que es la creación del FAL, que personalmente no me gusta el nombre”. Sobre la misma línea, alertó que, “el problema es que se financia con el ANSES”. En ese sentido, subrayó: “Esto empieza con un desfinanciamiento importante que ya se está haciendo”.

Cuáles son los principales actores en contra de la reforma

A su vez, anticipó fuertes resistencias en las provincias: “Los que están en pie de guerra son los gobernadores”. Además, explicó que, “hay provincias prácticamente quebradas”. Sobre el recorte de recursos, advirtió: “Si le sacan también ese 3% coparticipable, de ese impuesto, que lo quieren achicar en 4 o 5 puntos, entonces ahí también va a haber un ruido muy importante”.

En paralelo, el entrevistado anticipó un escenario de protesta social: “Esto ya va a generar movilizaciones al Congreso, ustedes saben lo que va a hacer eso, vallado el Congreso, represión, lo que ya conocemos”.

Al analizar el cambio en el cálculo del IPC, llamó a la cautela. “La inflación es un promedio ponderado de distintos rubros”, explicó, y recordó que, “esto la última vez que se actualizó fue en el año 2005”. Según comentó, “probablemente no baje la inflación de enero, probablemente suba un poquito más”.