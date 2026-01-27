Carnaval 2026: cuándo es el primer fin de semana largo del año y qué días son feriado

Los feriados de Carnaval 2026 ya tienen fecha confirmada y marcan el primer fin de semana extralargo del año, uno de los más esperados por los argentinos para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente descansar. El calendario oficial de feriados nacionales establece dos jornadas consecutivas de asueto que caen a mediados de febrero.

Calendario de feriados 2026: cuándo será el primer fin de semana largo del año

Como ocurre cada año, el Carnaval no tiene una fecha fija, ya que está ligado al calendario litúrgico y se celebra en los días previos al inicio de la Cuaresma. Por ese motivo, su ubicación dentro del año puede variar entre febrero y marzo.

Cuándo son los feriados de Carnaval 2026

En 2026, los feriados nacionales por Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero. Al tratarse de feriados inamovibles, permitirán a gran parte de la población disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive.

Estas fechas suelen generar un fuerte movimiento turístico en todo el país, con alta ocupación hotelera y una intensa agenda cultural y festiva.

Celebraciones y tradiciones del Carnaval en Argentina

Durante los feriados de Carnaval se realizan corsos, desfiles, murgas y espectáculos populares en distintas provincias. Uno de los principales epicentros es Gualeguaychú, reconocida como la capital nacional del Carnaval, donde cada año miles de visitantes asisten a los desfiles del corsódromo.

También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene una fuerte tradición de corsos barriales, especialmente en zonas como Boedo, Almagro y otros barrios históricos, donde comparsas y murgas animan las calles durante todo el fin de semana largo.

Cómo se pagan los feriados de Carnaval

Los feriados de Carnaval están garantizados por ley y tienen carácter de feriados nacionales. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban cumplir tareas laborales durante esas jornadas tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.

Calendario de feriados 2026: el Gobierno agregó tres días no laborables y habrá más fines de semana extralargos

Todos los feriados y días no laborables de 2026 en Argentina

Además del Carnaval, el calendario oficial de 2026 incluye las siguientes fechas destacadas:

Febrero

- Lunes 16: Carnaval (feriado inamovible)

- Martes 17: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos

- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

- Viernes 1°: Día del Trabajo (feriado inamovible)

- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado)

- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)

Octubre

- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Diciembre

- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos

- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)