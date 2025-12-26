Previo a la celebración de Año Nuevo, el Gobierno nacional confirmó los feriados no laborables con fines turísticos para 2026 a través de la Resolución 164/2025..

El objetivo de esta decisión vinculada al calendario de feriados 2026 es impulsar el turismo interno y dinamizar la actividad comercial en todo el país. Las fechas seleccionadas permiten la conformación de fines de semana extralargos, con cuatro días consecutivos de descanso.

Un ejemplo es el lunes 23 de marzo, que habilitará un fin de semana largo en torno al 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pocas horas de Buenos Aires: destinos perfectos para una escapada express | Perfil

Cuándo es feriado no laborable en Argentina en 2026

Según lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 164/2025, los días no laborables con fines turísticos serán:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Cómo quedó conformado el calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1°: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23 : día no laborable con fines turísticos .

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas ( feriado inamovible ) y Jueves Santo ( día no laborable ).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° : Día del Trabajador ( feriado inamovible ).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes ( feriado trasladable , se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia ( feriado inamovible ).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin modificaciones).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 de noviembre para conformar un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7 : día no laborable con fines turísticos .

Martes 8 : Día de la Inmaculada Concepción de María ( feriado inamovible ).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

LT