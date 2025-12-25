Con la llegada del verano, muchas personas buscan desconectarse sin pasar horas en la ruta ni gastar de más. En ese contexto, existen destinos ideales para una escapada express, ubicados a menos de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, que combinan naturaleza, gastronomía, historia y descanso.

Desde pueblos rurales hasta ciudades con propuestas culturales y termales, estas opciones permiten aprovechar al máximo pocos días de descanso.

Tres lugares para hacer una escapada express en verano 2025

Tigre y el Delta: naturaleza cerca de la ciudad

A menos de 40 kilómetros de Buenos Aires, Tigre es una alternativa ideal para quienes no quieren alejarse demasiado. Paseos en lancha por el Delta, caminatas por el Puerto de Frutos y visitas a museos como el Museo de Arte Tigre forman parte de una propuesta variada. También es posible alojarse en cabañas isleñas y disfrutar de un entorno natural a pocos minutos del ritmo urbano.

Colonia del Sacramento (Uruguay): historia y encanto colonial

A solo una hora en ferry desde Buenos Aires, Colonia del Sacramento es una opción internacional perfecta para un fin de semana largo. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, invita a recorrer calles empedradas, faros y construcciones coloniales. A eso se suman bodegas, restaurantes y vistas al Río de la Plata, que convierten a la ciudad en una escapada romántica y relajada.

San Pedro: río, historia y gastronomía

Situada a 160 kilómetros de Buenos Aires, San Pedro combina el paisaje del río Paraná con historia y buena gastronomía. Es conocida por sus naranjales, su costanera y su oferta de productos regionales. Además, cuenta con museos y espacios culturales que enriquecen la experiencia durante un fin de semana largo.

Por lo tanto, las escapadas a menos de 300 km de Buenos Aires permiten aprovechar los fines de semana largos sin grandes traslados ni gastos excesivos. Ya sea para descansar, recorrer pueblos con historia o disfrutar de la naturaleza, estos destinos se consolidan como opciones ideales para cortar con la rutina y recargar energías en pocos días.

