Noviembre dispone de un fin de semana largo por conmemorarse el Día de la Soberanía, en homenaje a la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. Muchas personas aprovecharán cuatro días de descanso que quedan configurados por el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos), el sábado 22, domingo 23 y lunes 24.

En ese sentido, existen tres playas de aguas cristalinas cerca de Buenos Aires que son ideales para desconectar, disfrutar de la naturaleza y evitar las multitudes. A pocas horas de la ciudad, ofrecen paisajes paradisíacos sin necesidad de viajar al exterior.

Tres playas con aguas cristalinas para el próximo fin de semana largo

Costa Esmeralda

Ubicada en el límite con Pinamar, Costa Esmeralda es un destino que combina playa, bosque y vida de country. Al no tener hoteles, la tranquilidad y privacidad son su sello.

El alojamiento se realiza en casas particulares, muchas de ellas con acceso directo al mar. Sus arenas blancas y aguas limpias la convierten en una opción ideal para quienes buscan desconexión total.

Cómo llegar: desde CABA, se accede por la Ruta 2 hasta Dolores, luego se toma la Ruta 63 y finalmente la Ruta 11. El viaje dura aproximadamente 4 horas en auto.

Aguas Verdes: el secreto mejor guardado

Situado a 354 kilómetros de Buenos Aires, Aguas Verdes es una playa amplia y tranquila, perfecta para quienes desean evitar el bullicio de Mar del Plata o Pinamar. Su entorno natural con dunas y vegetación autóctona es ideal para caminatas, descanso y actividades al aire libre.

Aguas Verdes se destaca por sus playas amplias, tranquilas, su cordón de médanos fotestado y su bosque de pinos.

Cómo llegar: se llega por la Autovía 2 hasta General Conesa y luego por la Ruta 11 hacia el Partido de la Costa. El trayecto toma unas 4 horas en auto.

Monje: encanto ribereño en Santa Fe

Aunque no es tan popular, Monje es una pequeña localidad costera en el noreste de Santa Fe, con un paisaje ribereño que regala aguas serenas y tranquilidad. Es ideal para una escapada familiar, con actividades como pesca, paseos en kayak y caminatas por la costa del río.

Cómo llegar: desde Buenos Aires, se toma la Ruta Nacional 9, luego la Ruta Provincial 11 hacia el norte. El viaje dura cerca de 5 horas en auto.

¿Por qué elegir estas playas?

Estas playas ofrecen naturaleza virgen, aguas cristalinas perfectas para nadar y opciones de alojamiento accesibles. También cuentan con amplios espacios para hacer actividades como senderismo, kayak y pesca.

Por lo tanto, estas tres joyas escondidas son perfectas para quienes buscan una escapada económica, con encanto natural y sin el estrés de los destinos masivos. Además, noviembre suma temperaturas agradables y menos turismo, lo que garantiza una experiencia más íntima y relajante.

