Naturaleza, casas antiguas, calles emparedadas y buena gastronomía son algunos de los atractivos que buscan las personas los fines de semana para alejarse de la ciudad. En ese sentido, los pueblos bonaerenses, cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son una de las alternativas ideales para ir.

A pocos kilómetros de la ciudad, estos destinos ofrecen la oportunidad perfecta para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de la naturaleza, la gastronomía local y las tradiciones del interior. Además, estos lugares ofrecen trenes hasta ríos, sierras y bodegas. Cada uno de estos pueblos tiene su propio encanto y promete un descanso ideal para renovar energías sin alejarse demasiado de la capital.

Las Martinetas

Ubicado en el partido de General La Madrid, Las Martinetas es uno de los pueblos ideales que ofrecen paisajes naturales y desconexión de la ciudad. El pueblo tiene 250 habitantes y su nombre proviene de la especie de aves que hay allí.

Algunos de los atractivos principales de Las Martinetas es su plaza principal, Aníbal Orbea, rodeada de una increíble arboleda. En el medio se encuentra una fuente con una hermosa escultura que hasta 1950 estuvo en la plaza central de General La Madrid.

Otro de los atractivos que tiene es la Casa Suardíaz, fundada en 1915, por los hermanos Luis y Enrique Suardíaz, el lugar comercializa distintos artículos: productos de almacén, ferretería, aceites, materiales de construcción, alambrados, nafta y gasoil, ya que era representante de la Petrolera Esso.

Frente a la plaza, está la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, uno de los edificios más antiguos del pueblo y que cuenta con una estructura particular.

Cómo llegar a Las Martinetas desde CABA

Salí de CABA hacia el suroeste / sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Según un cálculo de rutas, la distancia aproximada hasta General La Madrid es de unos 456-458 km, con un tiempo estimado de 5 horas en auto directo.

Llegando al partido de General La Madrid, la localidad de Las Martinetas se encuentra a unos 14 km de la cabecera municipal, accesible por la vía de la Ruta Provincial 86.

Lincoln

Ubicada 330 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, Lincoln es otro de los pueblos bonaerenses que pueden visitase el próximo fin de semana. La ciudad concentra actividades productivas netamente agropecuarias, industriales, comerciales e institucionales de su jurisdicción.

Algunos de los atractivos que tiene Lincoln son sus edificios emblemáticos como la Municipalidad, la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores y varios bares con mesas al aire libre. Ideal para una caminata y unas fotos.

Situado frente a la plaza principal, este museo cuenta la historia de Lincoln y sus primeros pobladores, además de exhibir piezas rurales, documentos antiguos y objetos de la vida cotidiana de los inmigrantes.

Por último, en sus alrededores hay estancias turísticas y quintas que ofrecen alojamiento, comidas caseras, cabalgatas y contacto directo con la naturaleza.

Cómo llegar a Lincoln desde CABA

Para ir a Lincoln desde CABA, hay que seguir la siguiente ruta: salir por Acceso Oeste (Autopista Perito Moreno, Acceso Oeste). Después, ir por la Ruta Nacional 7 (pasás por Luján, Chacabuco y Junín). Desde Junín, continuar por la Ruta Provincial 188 hasta Lincoln.

