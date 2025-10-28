El próximo feriado largo en la Argentina se celebrará por el Día de la Soberanía, que durará cuatro días, lo que permitirá a los argentinos realizar escapadas cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este feriado largo estará compuesto por el viernes 21 (día no laborable con fines turísticos), el sábado 22, el domingo 23 y el lunes 24.

Los pueblos bonaerenses serán algunos de los destinos más elegidos para desconectarse de la rutina, ya que se encuentran a pocas horas de la ciudad. Calles empedradas, casas antiguas y almacenes históricos son algunos de los atractivos para visitar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Escapadas de fin de semana: la cascada que está en la provincia de Buenos Aires y es un paraíso natural ideal para desconectarse | Perfil

Tres pueblos bonaerenses para recorrer en el próximo feriado largo

Indio Rico

Ubicado a 73 km al sudeste de Coronel Pringles y a 63 km de Tres Arroyos, Indio Rico es uno de los pueblos bonaerenses más pintorescos de la provincia de Buenos Aires. Ofrece paisajes rurales, contacto con la naturaleza y tranquilidad, ideal para un fin de semana largo.

Es popular entre quienes buscan escapadas rurales y turismo de campo, conservando la atmósfera típica de los pueblos del interior, con tiendas locales, escuelas y una comunidad unida.

Cómo llegar a Indio Rico desde CABA

Salir de CABA por la Autopista Buenos Aires – La Plata (AU Bs. As. – La Plata) .

Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur, pasando por Chascomús , Azul y Tres Arroyos .

Desde Tres Arroyos, seguir por la Ruta Provincial 85 hacia el noroeste hasta Indio Rico.

Escapada gastronómica: dos joyitas bonaerenses escondidas cerca de CABA para comer los mejores asados | Perfil

Ayacucho

Otro destino ideal en la provincia de Buenos Aires es Ayacucho, ubicado a 360 km de la Ciudad de Buenos Aires, en un entorno de campos y sierras bajas, perfecto para una escapada de fin de semana.

Este pueblo conserva edificios antiguos, plazas cuidadas y una arquitectura tradicional bonaerense. Entre sus principales atractivos se destacan las plazas, parques y museos, donde los turistas pueden disfrutar y recorrer.

Cómo llegar desde Buenos Aires:

En auto: tomar la Autovía 2 hasta Maipú , luego la Ruta 50 hacia Ayacucho . El viaje dura aproximadamente 4 a 5 horas .

En colectivo: existen servicios desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, aunque son menos frecuentes que hacía destinos más turísticos.

Ayacucho es perfecto para quienes desean escapar del bullicio urbano, disfrutar de la naturaleza y recorrer un pueblo tradicional con encanto.

Villa Espil

Ubicado en el partido de Balcarce, a unos 400 km de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Espil es un pequeño y tranquilo pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y escapadas rurales lejos del turismo masivo.

Su entorno campestre lo hace perfecto para los amantes de la flora y fauna local, y permite combinar la visita con actividades en Balcarce, como turismo gastronómico y cultural.

Cómo llegar desde Buenos Aires